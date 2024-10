Põlva Serviti alustab Hollandis eurosarja

Hollandi klubidega pole Serviti teekond eurosarjades pikka aega ristunud. Nüüd kohtutakse aga EHF-i Euroopa karikasarjas Kirde-Hollandis Emmeni lähistel baseeruva meeskonnaga.

"Neil on kahe riigi liiga, 12 võistkonda. Ma ütleks, et meil peaks olema 50-50 võimalused," lausus Serviti peatreener Kalmer Musting ERR-ile. "Väga palju sõltub sellest, kuidas läheb võõrsilmäng. Kui vaatame nende liigamänge, siis kodus on nad muljetavaldavalt hästi mänginud."

Musting usub, et hollandlaste viimase aja tihe mängugraafik peab mingi hetk hakkama mõju avaldama. Võõrsil tuleb Servitil eelkõige rongil püsida. Nagu ikka, on vastase analüüsimisel suur vastutus abitreeneril.

"Välja selekteerida eelkõige nende tuumikmängijad. Kes mängust-mängu korduvad ja positsioonide peal," loetles Raivo Suvi oma ülesandeid. "Mängijatele tutvustada neid mängijatüüpe, mis on nende tugevused. Tuua välja standardliikumised, mis võivad meid ees oodata."

Serviti koosseis muutus kahe hooaja vahel vähe. Lahkus kaitse tugitala Anatoli Tžeslov, liitus Carl-Eric Uibo. Sel nädalal sai trennis viga Tõnis Kase ja temaga laupäeval ilmselt arvestada ei saa.

Musting loodab nooremate, näiteks 21-aastase Kermo Saksingu esiletõusu.

"Koosseis on meil lai," rõõmustab Musting. "Kui koos platsil olijatega on 16 meest, siis 13-14 on kõvasti aktsioonis. Rotatsiooni meil on."

Vastasseisus hollandlastega on eeldada kahe kiiret käsipalli mängiva meeskonna duelli. Füüsilisuse osas võiks mõningane eelis olla Servitil.