Tartu alustas eurosarja kolm-null võiduga

Avageimi alguses juhtisid külalised ja seejärel haaras ohjad Tartu, kuid geimi lõpp kulges tasavägiselt.

Seisul 24:22 sai Tartu kaks geimpalli, mida ära kasutada ei suudetud. Järgnevalt ei saanud Žõtomõr ainsatki geimpalli, aga tartlased realiseerisid lõpuks oma kuuenda.

Teises geimis oli Tartu kindlamalt juhtimas ja seisul 24:20 teeniti neli geimpalli, millest realiseeriti aga alles viimane. Kolmandas geimis oli üleolek kindlam.

"Vastane alahindas meid," lausus Tartu peatreener Alar Rikberg ERR-ile konkreetselt. "Väike taktikaline mäng enne kohtumist teatud omavahelist videode jagamisega. Näitasime hoopis teistsugust mängu."

Seejuures nädalavahetusel Balti liiga kohtumine liiga hästi ei läinud. Riias sealse Robežsardze vastu võideti vaid üks geim. "Kui nad käisid pühapäeval Riias meie mängu vaatamas, siis võib-olla tundsid end liiga enesekindlalt," lausus peatreener.

"Saime vastuvõtuosakonnaga päris ilusti hakkama," jätkas ta. "Ei lasknud vastasel lüüa ühtki ässa. See võimaldas sidemängijal seda mängu laiali ajada, piisavalt kiireks ajada ja sealt see edu tuli."

Sidemängija rollis olnud Aleksander Eerma sõnul oli Žõtomõri klubi siiski päris tõsine vastane. "Üks asi on see, et mängisime kodusaalis. Teine on see, et tegime lihtsaid asju hästi," loetles ta plusse.

"Saime nende servid kätte. Olime igas geimis mitu korda ees ja siis lasime nad järele, aga suutsime kaks rasket geimilõppu ära hammustada ja kolmas tuli juba lihtsamalt. Sellise vastuvõtuga ongi lust mängida."

Tartu mängu tõmbas käima ka ründemängija Valentin Kordasi hea tegutsemine. "Kui energia üles saame, siis on see mäng hoopis teine," nõustus Eerma.

"See Riia vastu puudu oligi. Võib-olla mõtlesime juba euromängule. Praegu on see oluline. Mida rohkem emotsiooni sisse saame, seda lihtsamini hakkavad kõik asjad välja tulema."

Korduskohtumine peetakse juba päev hiljem ehk neljapäeval taas Tartus.

Pärnu VK mängis aga samal ajal oma teist kohtumist teise Ukraina klubi Horodoki Epicentr-Podoljaniga. Kohtumine toimus neutraalsel pinnal ehk Poolas ja Pärnu vajas kindlat võitu, kuna avamängu kodus kaotati 0:3.

Paraku üle avageimi võita ei suudetud. Pärnu kaotas korduskohtumise 1:3 (25:22, 15:25, 22:25, 21:25) ja langes konkurentsist.