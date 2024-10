Saaremaa rallit saadab tänavu näitus

Tänavu saab Saaremaa ralli ajal kohapeal näha tavapärasest lausa kordi rohkem rallimasinaid. Tõsi, osad neist ehk 252 on mahutatud Kuressaare lossi ralli 50. juubeliks korraldatud rallinäitusele.

"Kamba peale viie inimese näitus, mina panin 60 protsenti ja siis on siin mitme sõbra omad veel juurde pandud," lausus mudelautode koguja Marek Mändmaa ERR-ile.

"Põhiline rõhk on pandud Saaremaa rallile, et näidata Saaremaa ralli ajalugu. Tehumardi ralli mudelid on välja pandud ja siis maailmameistrite omad samamoodi. Paljud ralliautod on ju ammuilma kadunud, aga siis vähemalt mudel on see, mis aitab seda meeles pidada."

50 aastat tagasi sai esimene ralli toimuda just tänu viimasel ajal palju räägitud kunagisele Tehumardi lahingule. Nimelt oli piirivalve algselt vastu kohalike meeste mõttele, korraldada piiritsooniks peetud Saaremaal suurem rallivõistlus.

Kui aga sekkusid ralli korraldamise ideesse sõjaveteranid, et nimetada ralli propagandistlikult Tehumardi lahingu mälestuseks - polnud võimalik ka piirivalvel enam vastu olla.

"Tänu sellele, et veteranid tulid taha sellele võistlusele, saimegi piirivalve ka nõusse," lausus Tehumardi ralli algataja Slavik-Sander Bõstrov. "Alles siis nad ütlesid, et nad ei saa neid vanu veterane mitte austamata jätta! Dikteeris tegelikult marsruuti ja kuhu me võisime minna, Nõukogude piirivalve."

Esimese ralli korraldaja ütleb kunagise ja praeguse ralli võrdluseks, et võrrelda ei saa võrreldamatut. "No, kuulge, need on täiesti erinevad asjad. Praegune maantee, mis on seal laugeks tehtud kõik, see ei olnud üldse see, kui meie alustasime," võrdles ta.

"Mul on meeles, et kui me esimest aastat alustasime, siis seal tee keskel kasvas rohi. Tegelikult olid ainult rööpad seal ja võrrelda neid aegu praeguste aegadega - oi, seda ei saa!"