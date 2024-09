Tänak: ma ei leidnud autos mingit tunnetust

"Ma olen kindlasti üllatunud, et juhin rallit. Meil kõigil kolmel [Hyundai sõitjal - ERR] oli hommikul keeruline. Katsed olid äärmiselt nõudlikud ja ma ei leidnud autos mingit tunnetust," lausus ta päeva lõpetuseks.

"Ka pärastlõunal oli üsna raske, aga nii pidamine kui ka auto ise arenesid - hetkel pole siiski sellist tunnet, mis peaks olema, aga võtsime sellest maksimumi. Üritasime autot pärast iga katset putitada, et leida paremaid lahendusi - siin on kindlasti vaja väga täpset tasakaalu."

"Homme [täna] on hoopis teistsugused teed, kuid ootame paremat haarduvust ja meil peaks olema ka palju parem stardipositsioon, nii et peaks tulema parem päev," jätkas eestlane.

Seega on Tänak laupäeval Rally1 masinatest eelviimane, pärast teda tuleb veel vaid Evans. "Pärast katse poolelijätmist oli hommik meie jaoks üsna lühike, aga tunne autos oli üsna hea," sõnas kõmri.

"Teed olid kitsad ja kumerad, üsna kiired, aga samal ajal ka tehnilised - palju nukke ja lainetavaid kohti. Sõita oli vahva, aga pidamine tegi selle keeruliseks."

"Pärastlõuna oli meile keerulisem: paaril esimesel katsel polnud mu tunne parim, aga viimasel pikal katsel oli juba etem," jätkas ralli liider. "Oleme korralikul positsioonil ja loodetavasti saame homme [täna] juurde panna."

Kohe eestlase ees stardib Kalle Rovanperä (Toyota), kes kaotab Tänakule 7,1 sekundiga. "Ma olen õnnelik, et jõudsin päeva lõppu nii, et ei kaotanud palju aega. Arvestades, et mul polnud neil teedel just kõige mugavam," kommenteeris soomlane.

"Teepõhi on tõesti kõva ja annab siin-seal veidi pidamisele juurde, aga see vaheldub kogu aeg ja pean oma sõidustiili kohandama."

"Olla kümme sekundit taga polegi nii paha: oleme endiselt võitluses sees ja üritame homme [täna] paremini," loodab kahekordne maailmameister. "Katsed on pisut teistsugused ja rehvide säästmine keeruline, aga loodetavasti saame parema tunnetuse."

Laupäeval sõidetakse kuus kiiruskatset kogupikkusega 139,20 kilomeetrit. Neist esimene algab Eesti aja järgi kell 15.07.