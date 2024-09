Singapuris võimutsenud Norris vähendas taas Verstappeniga vahet

Vormel-1 MM-etapi Singapuris võitis McLareni piloot Lando Norris, kellele see oli hooaja kolmandaks etapivõiduks.

Parimalt stardipositsioonilt alustanud Norris kontrollis sõitu algusest lõpuni ning edestas teisena lõpetanud Max Verstappenit (Red Bull) 20,945 sekundiga. Pjedestaali viimase astme hõivas Norrise tiimikaaslane Oscar Piastri (+41,823).

Punktikohale ehk kümne parema sekka mahtusid veel George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Haas) ja Sergio Perez (Red Bull).

Sarja üldarvestuses jätkab liidrina Verstappen, kellel on koos 331 punkti, kuid Norris astus taas sammu võrra lähemale ning jääb nüüd 52 punkti kaugusele. Kahele paremale järgneb 245 punktiga Leclerc. Konstruktorite arvestuses on McLareni edu Red Bulli ees 41 silma.

Hooaja lõpuni jääb veel kuus etappi, järgmine mõõduvõtt leiab aset oktoobri keskel USA-s Austinis.

Singapuri GP tulemused: