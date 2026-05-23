Eesti Olümpiakomitee premeerib medali võitnud epeemeeskonna liikmeid

Eesti noormeeste U-23 epeekoondis Autor/allikas: European Fencing Confederation/Facebook
Eesti Olümpiakomitee premeerib noori epeevehklejaid ja nende treenereid, kes võitsid vehklemise U-23 Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali.

Eesti epeemeeskond koosseisus Kasper Tafenau, Oliver Laasik, Valentin Altunin ja Erik Tobias võitis aprilli lõpus Sardiinias võistkonnavõistluses pronksmedali. Pronksimatšis alistati Poola 45:42.

EOK premeerib sportlasi kokku 2000 euroga. 1000-eurose preemiasumma jagavad ära meeskonna peatreener ja Laasiku isiklik treener Helen Nelis-Naukas, Tafenau treener Nikolai Novosjolov, Tobiase treener Juhan Salm ning Altunini treener Irina Embrich.

EOK presidendi kohusetäitja, olümpiavõitja Gerd Kanter õnnitles noori vehklejaid. "Tunnustan noori epeevehklejaid suurepärase tulemuse eest, mis toob meeste vehklemise taas tugevamalt pildile. U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste medal on väga hea saavutus ning näitab, et Eesti vehklemisel on meeste seas peale kasvanud tugev uus põlvkond, kellelt on põhjust oodata kordaminekuid täiskasvanute klassis, " ütles Kanter.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel U-23 Euroopa meistrivõistlustel individuaalse pronksmedali preemia suuruseks 1000 eurot. Nelja ja enama liikmega võistkonnale määratakse kahekordne preemiasumma, mis jagatakse sportlaste arvuga. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlastele makstavast summast.

Toimetaja: Maarja Värv

Eesti Olümpiakomitee premeerib medali võitnud epeemeeskonna liikmeid

