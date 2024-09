Selver x TalTech alustas Meistrite liigas kindla võiduga

Kui esimeses ja kolmandas geimis otsustas Eesti klubi geimi saatuse lõpus, siis teine geim võideti kindlamalt - tegelikult juhiti ka 24:16.

Lincoln Williams tõi Selver x TalTechi kasuks 16 punkti (+5), Tristan Täht lisas üheksa (+6) ja Andri Aganits seitse (+7) punkti. Doetinchemi parim oli kümne punktiga Maksim Škredau (+1).

Peatreener Andres Toobali sõnul oli põhiline meeste usk. "Me oleme siin käinud ja rääkinud, võib-olla trennides ka karjunud, aga nad teavad, mis neil sees on," sõnas ta ERR-ile.

"Täna alustas vastane väga paljude vigadega ja suutsime kohe selle ära kasutada. Loomulikult oli Lincoln Williamsil täna veel üks lisakäik juures ja tõmbas sellega kogu meeskonna kaasa."

"Väga korralik esitus ja kodupublikule sellist asja euroliiga esimeseks mänguks pakkuda... ei saa kurta."

Ka nurgaründaja Tristan Täht leidis, et edu sündis tahtejõust. "Ettevalmistus ei ole läinud nii nagu me oleks tahtnud. Baltic Super Cupil saime tappa ja moraal oli korraks maas," lausus ta.

"Aga teadsime, et see on Champions League ja täiesti teine asi. Tegelikult me oskame mängida, see tuli tahtmise pealt."

Orion Starsi ridadesse kuulub ka eestlane Kevin Saar. "Kindlasti ei olnud see meie klubi tase. Ei tea, milles asi oli. Võib-olla eelmine mäng, kui tulime Hollandi karikavõitjaks, andis meelerahu," vangutas ta pead.

"Tundsime, et saame mängida küll, aga täna ei õnnestunud midagi. Võib-olla esimese geimi alguses natuke oli meie mängu moodi, aga mida mäng edasi, seda kehvemaks läks."

Korduskohtumine peetakse järgmise nädala kolmapäeval, 25. septembril Hollandis.

Põhiturniirile jõudmise on tarvis alistada kolm vastast, väljalangemise korral jätkatakse CEV- i karikasarjas.