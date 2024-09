Taas Selverit esindav Williams: tahtsin olla siin koos perega

Viimased kolm hooaega Lõuna-Koreas mänginud Austraalia koondislane Lincoln Williams kuulus Selveri ridadesse ka aastatel 2014-17. Eestil on ta südames aga seda erilisem koht, et siit leidis ta endale abikaasa.

"Olin üksik mees, kui Eestisse tulin. Nüüd on mul abikaasa ning kaks tütart, maja. Seega on kõik üsna teisiti. Meil on kaks kassi!" rääkis Williams ERR-ile. Pere on ka suur põhjus, miks oktoobri alguses 31. sünnipäeva tähistav Williams tagasi Eestisse tuli.

"Veetsin väga palju aega perest eemal. Tahan olla lihtsalt kodus, koos oma perega. Ühtlasi lõppes mu eelmine hooaeg vigastusega, seega võtan aja veidi maha, hoolitsen oma keha eest ja olen rohkem perega. Siin on mu kodu, hea on kodus olla," tõdes Williams.

Varasemast Eestis mängimise perioodist on Williamsil koos Selveriga ette näidata kaks Eesti meistritiitlit. 2015. aastal võideti üheskoos ka Balti liiga, Williams oli seejuures hooaja resultatiivseim mängija. Seega siinsete fännide poolehoiu on ta juba võitnud varem, kuid kuidas on Williamsi silmis klubi seitsmeaastase vahe järel muutunud?

"Natuke ikka on tegelikult, sest enne oli lihtsalt Selver ja nüüd on Selver/TalTech. Mu treener Ats [Andres Toobal] oli mu tiimikaaslane, kui siin esimest korda olin. Johan Vahter ja Denis Losnikov samuti. Mõned asjad on muutunud,

mõned asjad on jäänud samaks," sõnas austraallane.