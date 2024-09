Martin Laas võidutses Hiinas teist päeva järjest

Laas edestas grupifinišis Chengdu Cycling Teami rattureid Petr Rikunovi ja Roman Maikini. Mihkel Räim finišeeris 32., Oskar Nisu 116. ja Gleb Karpenko 124. positsioonil.

"Tänane päev oli paberil lihtne, sile ja heade teedega. Meie eesmärk oli proovida esimese vahefinišini asja koos hoida ja sealt mõned punkti napsata, et homme oleks punktisärgi arvestuses lootust see endale võtta. Sealt edasi oli eesmärk sõitu lõpuni kontrollida, et etapp võita," rääkis Laas.

"Põhimõtteliselt nii ka läks. Chengdu tiimil oli samuti huvi teise vahefinišini asja koos hoida, kust mul punkte napsata ei õnnestunud. Sarnaselt eilsele kontrollisime sõitu koos Chengdu tiimiga ja asi lõppes grupifinišiga, kus poisid tegid head tööd ja saime lõpus oma rongiga enda asja teha. Kõik õnnestus ja etapp taas purgis."

Üldarvestuses on Räim (+27.52) 63., Nisu (+30.01) 66., Laas (+33.10) 74. ja Karpenko (+49.42) 115. positsioonil.

Liidriks kerkis Rikunov, kellele austraallane Kane Richards (Roojai Insurance) kaotab nelja sekundiga ning Timofei Ivanov (Hengxiang Cycling Team) ühe minuti ja kuue sekundiga.

Punktiarvestuses jätkab Laas Rikunovi järel teisel positsioonil, jäädes temast maha viie silmaga.

Velotuuri finaaletapil on kavas 119,3 kilomeetrit Anyuani teedel.