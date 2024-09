Võiduhoos Laas: olen kindlasti enesekindlust tagasi saanud

Äsja UCI 2.2 kategooria Poyang Lake'i velotuuril parimaks sprinteriks kroonitud Martin Laas rääkis ERR-ile oma edukast hooajast Mongoolia rattaföderatsiooni võistkonnas ning ütles, et on saanud Aasia velotuuridel enesekindlust ja uusi kogemusi.

Martin Laas, Mihkel Räim, Oskar Nisu ja Gleb Karpenko liitusid aasta alguses Mongoolias registreeritud ning Aasias võistleva Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team rattavõistkonnaga ning eestlased on hooaja jooksul teinud suurepäraseid tulemusi.

Kõige edukamaks neist võib aga pidada 31-aastast Martin Laasi, kes on UCI kategooria võidusõitude võitude arvestuses tänavusel hooajal maailma edetabelis 15. kohal, jagades seda näiteks Primož Roglici ja Remco Evenepoel.

Tõsi, Mongoolia võistkond võistleb Aasias, kuid eestlaste punt on sellegipoolest vinge hooaja kokku pannud. "Kõik sõidud, mis oleme saanud sõita, oleme saanud oma sprindirongi ette panna ja oma asja teha. Kümnest korrast seitse oleme need ka võitnud, see rong on see aasta hästi õnnestunud. Vähemalt siiamaani," ütles Laas ERR-ile.

"Kõige suurem vahe ongi see, et tase on veidi madalam ja enamus sõite on siledad ja suurte teede peal. Tallinn-Tartu ja Tallinn-Pärnu maantee on nende jaoks juba väike tee. See teeb pundis liikumise nii palju lihtsamaks ja tänu sellele on need sõidud ka ohutumad, ei ole nii palju kukkumisi," jätkas ta. "Aga üldiselt on need sõidud natuke madalama tasemega ja natuke profiili mõttes kergemad. Kui on raskemad etapid, siis on üks-kaks mäge ja ülejäänud on enamasti sile."

Laas näitas eelmisel nädalal Hiinas toimunud Poyang Lake'i velotuuril taset, kui teenis kolm etapivõitu ning pani tuuri lõpuks selga parima sprinteri särgi. "Kui siia tulin, teadsin, et olen kindlasti suuteline veel võitma ja ka häid sõite võitma," ütles ta.

"Olen saanud enesekindlust tagasi ja selle pundiga on nauditav sõita, ei ole kuskil üksinda ja ei saa oma keelt rääkida, see annab kindlasti väga palju juurde. Olen kindlasti enesekindlust tagasi saanud. Isegi kui on kehvem päev, suudan rahulikum olla ja teha oma asja. Siiamaani on õnnestunud," lisas ta.

Martin Laas teenis ainuüksi Poyang Lake'i velotuuril kolm etapivõitu Autor/allikas: Tour of Hainan

"Me eestlased üritame ennast säästa nii palju kui võimalik, et oleks lõpus rohkem jõudu. Aga nagu elu näitab, siis tiimikaaslastega sõltub sellest, kes meile appi pannakse. See ei sõltu tiimibossist, see sõltub Mongoolia föderatsioonist. Nemad saadavad sõitjaid meile," selgitas Laas. "Nüüd viimased kaks tuuri oligi - nad ei olnud kõige tugevamad ja me pidime alati kasutama ka Glebi ja Oskarit, et abistada. Tänu sellele oli mul lõpus abimehi vähem, aga saime kenasti hakkama. Osad mongolid on tugevamad ka, jaksavad pundis tööd teha ja neist on rohkem kasu."

Ratturi sõnul on võistkonnaga hea läbisaamine, kuid järgmise hooaja osas kindlaid plaane paika pandud pole. "Hooaja algus ei läinud nii nagu plaanisime, meil oli paar sõitu Taiwanis ja Tais, aga kahjuks ei saanud kutseid. Hooaja alguses väga võistlusi polnud, ainult treenisime," ütles Laas.

"Aga hooaja teine pool on läinud väga hästi, oleme alati pildis ja tiim on saanud väga palju tähelepanu. Nad on väga rahul sellega," jätkas ta.

Aasias võistlemine on täiesti erinev kogemus, näiteks osalesid eestlased Trans-Himalaya velotuuril, mis oli profiili põhjal küll vägagi sile, kuid viimasel etapil tõusti veepinnast lausa 4020 meetri kõrgusele. "Ühe pingutuse tegid, ühe sprindifiniši, siis oli hing kinni. Ei oskagi millegagi seda võrrelda. Sportlased, kes on käinud altituudi peal, teavad, et kaks päeva on kergelt hõre hingata. Seal oli koguaeg hõre, ükskõik, mis sa tegid. Suhteliselt keeruline oli ära kohaneda," selgitas ta.

Laasi sõnul on viimased sõidud sel hooajal võistkonnale väga sobivad ning eesmärk võiks olla ka kokkuvõtte peale sõita. Kuigi tulevik on veel ebaselge, siis eestlased tahaksid siiski koos püsida. "Meie ise tahame punti koos hoida ja tiimiboss tahab punti koos hoida. Saame väga hästi läbi ja tõrkeid pole, meil on lahe punt. Aga täpselt pole kahjuks või õnneks arutanud," ütles ta.

Samas ei ütleks ta ära ka pakkumistele Euroopast. "Muidugi, kui on võimalik, siis ikka Pro Continental tasemel võiks sõita Euroopas mõned aastad, World Touri ise ei loodagi väga saada," ütles ta.

"Kui tuleb normaalne variant kuskil [kontinentaaltiimis] sõita, siis seda pakkumist puusalt tagasi ei lükka. Siis peab rohkem edasi mõtlema, aga otseset eesmärki ei olnud, et kindlasti pean omale järgmiseks aastaks Pro Continental lepingu leidma," lisas Laas. "Pigem oli tulla siia ja nautida rattasporti veel. Vaadata, kuidas elu siin läheb. Praegu on läinud väga hästi, emotsioon on olnud hea ja oleme kõik seda asja nautida."