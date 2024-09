Kodusel maratonirajal debüteeriv Nurme loodab aafriklastele vastu saada

"Tuleb õigel ajal õiges kohas ja hetkel tunnen, et see on täpselt õige ajastus - joosta aastal 2024 Tallinnas maraton," põhjendas Nurme intervjuus ERR-ile.

"Korraldajad tegid selleks oma parima. Kohal on maailma eliitklassi jooksjad ja mis seal salata - kohal on ka Leonid Latsepov, kellega ootan väga tõsist heitlust. Ega mul ju alternatiivi väga ei olnud - olümpiamängudele ma ju ei saanud. Mis seal ikka, tulin siia."

Tallinna maratonil jooksevad mitmed tugevad Aafrika jooksjad. Teiste seas kaitse mullust tiitlit Sammy Kigen Korir, kel isiklik rekord 2:08.05. Samas on temast 42 kilomeetrit veel kiiremini läbinud kaasmaalased Edwin Koech (2:07.13) ja Julius Kiprono Tarus (2:07.35).

Veel sihivad kõrget kohta kindlasti ka Samwel Kiptoo (2:09.58), Ishmael Chelanga Kalale (2:10.31) ja Elvis Chebor Tabarach (2:12.22). Etioopia lippu hoiab eeldatavalt kõrgel Geleto Barecha Toloso (2:08.27).

Isikliku rekordiga 2:10.02 Nurmel on stardis ka kodune konkurent Latsepov, kes saanud maratonis kirja 2:13.38. Ilmselt läheb nende kahe vahel duelliks koduse meistritiitli nimel.

"Aafrika jooksjaid on raske ette näha, kuidas nad jooksevad. Kui vaatame isiklikke rekordeid, siis me ei räägi ju täna sellest, et ma olen favoriit. Ei ole kindlasti," sõnas Nurme.

"Aga siiski - ma loodan seda, et meie heitlus Leonidiga tuleb piisavalt tugev, et see ajaline tulemus tuleb ka hea ja loodetavasti nii mõnigi seal ees - keenialane või etiooplane... saame kätte! Eks ole näha."

Maratoni jooksis Nurme tänavu veebruaris Sevillas (2:14.50) ja aprillis Viinis (2:18.53). Seejärel tegi ta juunis Rooma EM-il kaasa poolmaratonis (1:05.00). Pärast seda on kogenud maratoonar keskendunud harjutamisele.

"Käisin Prantsusmaal treeninglaagris. Olümpiamängude ajal sain olla seal, kus olid olümpialased. See kogemus oli positiivne," rõõmustas ta.

"Viimased kolm-neli nädalat olen olnud Eestis ja usun, et tervikliku paketina on olnud piisavalt hea, et Tallinnas hästi joosta."

Millist aega võiks pühapäeval oodata? "Kui ma jookseks samaväärse tulemuse nagu Leonidi isiklik rekord, siis oleks see kindlasti fenomenaalne etteaste, sest Tallinnas oleks kindlasti pühapäeval soe ilm ja radagi natuke väljakutsuv, paari tõusuga," lausus Nurme.

"Ma ütleks, et kui joosta kiiremini kui 2:15, siis võin juba rahule jääda."