Rannula kohtumisest tippklubiga: selline vastane annab mängule teise hõngu

"Õnneks on hooajaeelne turniir, eks neid väikseid apse tuleb ikka sisse. Meil on sarnaseid probleeme sellel väljakul ka varem olnud, liiga suur üllatus see ei olnud. Eile ei saanud me ka korralikult õhtul trenni teha, olime natuke ärevad enne mängu, aga arvan, et riskide vähendamiseks oli see õige otsus. Loodame, et reedeks on kõik korras," rääkis Rannula mängu edasilükkumisest ERR-ile.

"Me oleme siin koondisega ja Kalev/Cramoga enne ka olnud, siin see väike niiskus tekib esimesel-teisel päeval. Natuke on imekspandav, et me selleks valmis ei olnud, aga apse ikka juhtub," lisas ta.

Kalev/Cramo mängib nüüd Paris Basketballiga reedel ja päev hiljem kas Napoli või Bilbaoga. "Väga paljud meeskonnad mängivad üle maailma turniire, kus mängud on järjestikustel päevadel. Sellega peab valmis olema, meil on ka Meistrite liigas ainult üks päev vahet. Meil on piisavalt pikk pink," arvas Rannula.

Eelmisel nädalal võitis Kalev/Cramo Stockholmis peetud esimese kontrollturniiri, kui alistas järjest nii Taani kui Rootsi meistri. "See esimene turniir näitas, et liigume õiges suunas. Välismängijad, kelle kohta nii palju infot ei olnud, olid pigem positiivsed, ainuke halb asi oli, et meie ameeriklasest tagamängija [Arik Smith] sai kohe esimeses mängus vigastada ja temast pilti ette ei saanud," sõnas Kalev/Cramo juhendaja.

Eesti klubi esimene vastane, EuroCup'i valitsev võitja ja sellega pääsme Euroliigasse teeninud Paris Basketball ongi kahtlemata Tallinna turniiri nimekaimaks võistkonnaks ja soosikuks. Koosseisu kuuluvad näiteks T. J. Shorts, maailmameister Maodo Lo ja endine Sander Raieste meeskonnakaaslane Baskonias Daulton Hommes. Pariisi klubi peatreeneriks on kümne aasta tagune NBA meister, brasiillane Tiago Splitter.

"Läheme kindlasti võitlema. Selline turniir, selline vastane, annab natuke teise hõngu sellele mängule. Kui see oleks tavaline hooajaeelne turniir, oleks võib-olla natuke teine atmosfäär, natuke teine tunnetus ka mängijatel. Väga hea võimalus ennast kontrollida täieliku tipu vastu," kinnitas Rannula.

Kalev/Cramo jaoks ootavad hooaja alguse tähtsaimad mängud ees 18.-22. septembril Türgis Antalyas toimuval Meistrite liiga eelturniiril, kus esmalt tuleb vastamisi minna Gruusia klubi Kutaisi ja slovakkide Levice Patrioti vahelise mängu võitjaga. Edu korral võib otsustavas kohtumises vastaseks tulla Tšehhi tippklubi Nymburk, selle matši võit viiks Kalev/Cramo alagrupiturniirile, kus vastasteks oleks Galatasaray, Kreeka meeskond Promitheas ning Saksamaa tiim Rasta Vechta. Rannula sõnul ollakse septembriks valmis.

"Alustasime see hooaeg varem, välismängijad tulid ka natuke varem kohale ja koondisesuvi oli kindlasti leebem, mängijatel nii mentaalne kui füüsiline väsimus väiksem. Kõik märgid näitavad, et peaks sujuma, aga sinna on ikka veel kaks nädalat minna ja meil neli mängu mängida. Loodame, et kõik asjad klapivad ja on õnne ka," sõnas ta.