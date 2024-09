Pikalt pausilt naasnud Toom: pallitunnetus on hea, kiirusega peab harjuma

Ametlikes mängudes viimati novembris väljakul käinud Kalev/Cramo ääremängija Hugo Toom usub, et meeskond on Meistrite liiga eelmängudeks valmis.

Kalev/Cramo pidi algaval korvpallihooajal Euroliigas mängiva Paris Basketballiga koduse kontrollturniiri raames kohtuma neljapäeval, aga niiske põranda tõttu lükkus mäng reedele. Vastu tuli võtta 64:97 kaotus.

"Puudu jäi paljustki. Ikkagi hooajaeelne mäng ja tulemus pole võib-olla kõige olulisem, aga kindlasti oleks saanud paremini mängida. Pick and roll kaitses oli probleeme ja lauavõitluses kindlasti esimesel poolajal, lasime end liiga kergelt ära lükata. Tulime algusest peale liiga kompivalt. Sellise tiimi vastu, kes tahab agressiivselt mängida, peab agressiivselt vastu mängima. Ei saa lasta neil mängu dikteerida," sõnas Toom ERR-ile.

Toomel on selja taga pikk vigastuspaus: novembri lõpus rebestas ta Riia VEF-i vastu mängides põlve eesmise ristatisideme ning naasis platsile nüüd, Kalev/Cramo Stockholmis toimunud esimestes kontrollmängudes.

"Täna sain esimest korda veidi rohkem mängida, kaks hooajaeelset mängu on juba selja taga, seal sain natuke jalga proovida ja ei ole selliseid asju, mis otseselt segaks. Alguses peab võtma rahulikult, targalt," tõdes Toom. "Eks saalitreenni olen juba pikalt teinud, pallitunnetus oli hea, aga peab harjuma kiirusega - kohe alguses tuli agressiivne Euroliiga tiim peale, see karastab hooajaks hästi."

Kalev/Cramo jaoks ootavad hooaja alguse tähtsaimad mängud ees 18.-22. septembril Türgis Antalyas toimuval Meistrite liiga eelturniiril, kus esmalt tuleb vastamisi minna Gruusia klubi Kutaisi ja slovakkide Levice Patrioti vahelise mängu võitjaga. Edu korral võib otsustavas kohtumises vastaseks tulla Tšehhi tippklubi Nymburk, selle matši võit viiks Kalev/Cramo alagrupiturniirile, kus vastasteks oleks Galatasaray, Kreeka meeskond Promitheas ning Saksamaa tiim Rasta Vechta.

"Meil on kolm kõva hooajaeelset mängu veel, saab ilusti lihvida. Proovikivid on eelmise aastaga võrreldes väga head ja loodan, et oleme Meistrite liiga kvalifikatsioonimängudeks valmis," sõnas Toom.