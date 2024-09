Turniiri korraldaja edasi lükkunud Kalev/Cramo mängust: otsime selgust

Tondiraba hallis toimuva turniiri peakorraldaja Urmo Soonvaldi sõnul nähti veidi enam kui tund enne mängu algust, et platsi keskelt hakkas immitsema niiskust. "Me pole siiani aru saanud, kas see on kuskilt tulev kondensatsioon, kas see on õli. Praegu tegeleme ekspertiisiga, otsime selgust, mis juhtus. See oli väga ootamatu," tõdes Soonvald ERR-ile.

"Plats sai eile [kolmapäeval] maha, eile ei tundunud veel midagi. Ka Kalev käis siin trennis. Pariisi meeskond juhtis täna sellele tähelepanu, ka [Kalev/Cramo peatreener Heiko] Rannula nägi seda. Püüdsime puhastada ja korda saada, aga täna veel ei õnnestunud. Vabandame publiku ja ka mängijate ning treenerite ees, et selline apsakas on juhtunud," lisas korraldaja.

"Kuna temperatuur oli halli põranda pinnal korduvate mõõtmiste juures 14-16 kraadi ja enamgi, ei saanud libedus tekkida kondensist. Kui põranda pinnal on sooja enam kui 12 kraadi, siis kondensi ei teki. Tõenäoliselt on väljak millegagi määrdunud ja vajab erakorralist puhastamist," saatis aga Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet Tondiraba hallis juhtunu kohta kommentaari.

Tondiraba hallis toimub reedel kaks kohtumist, kui Kalev/Cramo ja Paris Basketball mängivad kell 17 ning kell 20 sammuvad platsile Kaspar Treieri koduklubi Napoli ja Kristian Kullamäe leivaisa Bilbao.