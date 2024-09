Rannula kodusest kontrollturniirist: näeme täielikku Euroopa tipptaset

"Ma arvan, et esimeste mängude kohta oli täitsa soliidne," jäi peatreener Heiko Rannula rahule. "Väga vajalikud mängud ning piisavalt põnevad ja piisavalt erinevad vastased."

Juba neljapäeval läheb Rannula juhendamisel mängiv Kalev/Cramo Tallinnas toimuval hooajaeelsel turniiril vastamisi Euroliigas mängima hakkava Pariisi klubiga ja saab laupäeval kohtuda kas Kristian Kullamäe koduklubi Bilbaoga Hispaaniast või Kaspar Treieri uue tiimi Napoliga Itaaliast.

"Näha sellisel tasemel meeskondade seda suurust väljakul ja kiirust, võimsust - see annab väga hea võimaluse võrrelda, et millised meie seal välja näeme," ütles Rannula. "Nii Pariis kui ka need teised meeskonnad on väga hästi komplekteeritud ja me näeme seal Euroopa täielikku tipptaset."