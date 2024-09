Leclerc tõi Ferrari Monza ringrajal esimesena üle joone

Neljandalt kohalt startinud Leclerc hakkas juba etapi algusest peale esimesi survestama ning pääses 39. ringil Piastri boksipeatuse järel sõitu juhtima. Ferrari mees tegi sõidu peale vaid ühe peatuse ning säilitas sõidu lõpuni rehve, ületades finišijoone valju tifosi toetajaskonna ees esimesena.

Itaalia GP-d peetakse legendaarse võistkonna koduetapiks ning kodumaine tootja teenis Monza ringrajal valju toetajaskonna ehk tifosi'de ees 21. võidu. "See on imeline tunne," ütles Leclerc, kes võidutses Monzal ka 2019. aastal. "Mõtlesin, et teine kord ei ole nii eriline, aga viimaste ringide emotsioonid olid täpselt samad, mis toona. Vaatasin terve aja tribüüne, mitte rada!"

Karjääri seitsmenda võidu teeninud Leclercile järgnesid McLareni mehed Oscar Piastri (+2,664) ning Lando Norris (+6,153). Mõlemad Ferrari autod tegid terve sõidu peale ühe boksipeatuse ning riskeeriv taktika tasus end ära, sest esikolmikust jäi esimesena välja teine Ferrari piloot Carlos Sainz Jr. (+15,621).

Esinelikule järgnes viiekordne võitja Lewis Hamilton (Mercedes; +22,820), kelle järel jõudis üle finišijoone viimasel kahel aastal Monza ringrajal võidutsenud Max Verstappen (Red Bull; +37,932).

Üldarvestuses jätkab esikohal ikkagi Verstappen, kes on kaheksa etappi enne hooaja lõppu kogunud 303 punkti. Tema vahe teisel tabelireal asetseva Norrisega on 62 punkti (241 p), Leclerc on 217 punktiga kolmas.

Vormel-1 hooaeg jätkub kahe nädala pärast Aserbaidžaanis.