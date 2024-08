Mercedes avalikustas Lewis Hamiltoni järeltulija

18-aastane Antonelli, kes tegi oma F1-debüüdi reedesel Itaalia GP vabatreeningul, on erinevatesse Mercedese noorteprogrammidesse kuulunud juba 11-aastasest saadik.

Mercedese tiimipealiku Toto Wolffi sõnul on Antonelli näol tegemist erakordse talendiga, keda saab võrrelda viimastel aastatel vormel-1 sarja valitsenud Max Verstappeniga.

"Kimi oli omal ajal kardispordis fenomenaalne. Võib-olla ainus, kes suutis kardirajal sama domineeriv olla kui tema, oli Max Verstappen. Kimil on kõik vajalikud oskused olemas. Me ootame temalt suuri tegusid, ent mitte kohe. Ilmselgelt peame talle natukene aega andma ja jälgima, kuidas ta sõitjana areneb," ütles Wolff BBC-le antud intervjuus.

Antonelli võistleb tänavusel hooajal vormel-2 sarjas, kus ta on senise kümne etapi jooksul võitnud kaks sõitu. Sarja kokkuvõttes on itaallane 87 punktiga seitsmes.

Antonelli kõrval jätkab Mercedeses teise põhisõitjana britt George Russell.

Grazie. A message from Kimi to the Tifosi pic.twitter.com/mLuZrwlGhP