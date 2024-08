VIDEO | Antonelli sõitis oma F1-debüüdis vastu seina

Mercedese vormelivõistkond kaasas noore piloodi kõrgeimasse võistlussarja ning loodab, et 18-aastane Antonelli saab piisavalt hästi hakkama, sest võistkond kaotab järgmisel aastal Lewis Hamiltoni Ferrarile.

Antonelli debüütetapp sai aga kehva alguse, sest noor itaallane kaotas oma teisel treeningringil viimases kurvis kontrolli ning libises George Russelli autoga rajalt välja ja lõpetas rajapiirdes. Itaallane oli just enne seda püstitanud treeningsessiooni kõige kiirema keskmise sektori aja.

Not the FP1 outing that Kimi Antonelli was looking for #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/KmEHF8Ewv8