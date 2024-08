Hiiumaal sõideti esmakordselt olümpiakrossi

Kärdla külje all Paluküla terviseradadel asuv äsja valminud olümpiakrossi rada oli korraldajate poolt võistlejatele kenasti ettevalmistatud ning vaatamata tavapärasest keerukamale kohalejõudmisteekonnale oli kohale tulnud suur hulk võistlejaid, vahendab EJL.ee.

Nagu selle aasta etappidele kohane, olid kohal ka päike ning kõrged soojakraadid. Paluküla XCO rada on küll sarja kõige väiksemate tõusumeetritega rada, kuid see ei tähenda, et see sõitjatele kerge oli. Raskete tõusude puudumine lasi sõitjatel kauem koos püsida ja ratas rattas võidu sõita ning publikule see meeldis.

Esimese olümpiakrossi sõidu Hiiumaa pinnal pidasid maha kuni 12-aastased poisid ja tüdrukud. N10 klassis sai neljanda järjestikuse etapivõidu Karolina Lilenbach. M10 vanuseklassi poistest oli kiireim Carl Christer Irbe. N12 klassi võitis samuti oma neljanda etapivõidu teeninud Isabel Kiis, M12 klassi sõidu võitis pineva lõpuspurdiga Kaarel Laansoo.

Võistluspäeva teises sõidus selgitasid parimaid kuni 14-aastased poisid ja tüdrukud. N14 klassi võit läks seekord lätlannale Samanta Celitanele ning M14 klassis oli kiireim Uku Järv.

Päeva kolmandas sõidus olid sarnaselt eelmisele etapile N16 ja NJ võistlejate puudumisel stardis ainult M16 poisid. Sõit oli sellest hoolimata põnev ning võitjaks tuli lõpuspurdiga Herlen Kajo.

Päev kulmineerus põhisõiduga, kus meeste võitja selgitati välja pika lõpuspurdiga. Sisuliselt olid terve sõidu üksteist testides koos ME klassi võitja Josten Vaidem, MJ klassi kiireim Matthias Mõttus ning M19-39 klassi kiireim Imre Ojavere. Seekord napsas sõidu üldvõidu endale kolmest kiireimast noorim – Matthias Mõttus. Naistest sai oma esimese etapivõidu sellel hooajal Maris Kaarjärv, talle järgnes seni kõik eelmised etapid võitnud Sille Puhu ning kolmas oli põhisõidu noorim naine Mairit Kaarjärv.

Sarja finaal toimub 8. septembril Jõulumäel juba tuttaval XCO rajal.