Alar Rikberg: meil tuleb veel paremini mängida

"Ega see ilus mäng ei olnud, aga sellises päris vastutusrikas situatsioonis ongi raskem mängida kui sõprusmängudes või Kuldliigas. Eesmärk oli kolm punkti võtta ja sellega me saime hakkama. Nagu varem räägitud, meil on päris palju mehi, kes oskavad võrkpalli mängida ja täna käisidki kõik 14 meest väljakul," rääkis peatreener Alar Rikberg mängu järel ERR-ile.

Kuigi valiksarja avamäng võimaldas Rikbergil anda kõigile meestele mänguaega, siis edaspidi seda oodata ei tasu. "See polnud kindel eesmärk. Mina mängin võidu peale ja mul pole mingit probleemi esimesest punktist kuni viimaseni seitsme mehega mängida. Olen seda oma treenerikarjääris väga palju harrastanud. Kõik otsused ja kõik valikud teen ma selle järgi, et mäng võita ja täna sai nii ka tehtud," märkis Eesti juhendaja.

Rikberg tõdes ühtlasi, et mõned vanad probleemid kerkisid uuesti esile. "Teatud lihtsad asjad ei klappinud. Seda mänguilu, mida nägin sõprusmängudes ja trennides, seda nii palju ei olnud. Palju rohkem oli kangutamist. Me jõudsime mingites momentides tagasi suve alguses meid vaevanud probleemide juurde, kus meil ei toiminud sidemängijate ja ründajate koostöö. Ja servil läksime liiga palju jõudu kasutama ja vähem osavust. Iisrael on selline vastane, kelle vastu töötab serv, mis on rohkem osavuse ja vähem jõu peale üles ehitatud."

Eesti peab järgmise mängu 24. augustil koduväljakul Horvaatia vastu. "Meil tuleb veel paremini mängida. Täna oli mõnus lahtimängimine, kuid me suudame paremini. Nädala pärast läheme mitte võitlusesse, vaid ka nädala pärast läheme võitma," lisas Rikberg.