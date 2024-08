Rikberg enne EM-valikmängu: Horvaatia on nurka surutud

D-alagrupi avamängus sai Eesti 3:1 võidu Iisraeli üle. Iisraeli ja Horvaatia omavaheline mäng kolmapäeval lõppes Iisraeli 3:1 võiduga. Kokku on seitse alagruppi, igaühes kolm meeskonda. EM-finaalturniirile pääsevad kõikide alagruppide võitjad pluss kõikide alagruppide peale viis paremat teise koha saajat.

Eesti koondis mängis Horvaatiaga viimati Euroopa Kuldliiga poolfinaalis, kus tuli vastu võtta 2:3 kaotus. Koos meeskonnaga alagrupikaaslaste omavahelist mängu vaadanud peatreener Alar Rikberg ütles, et võrreldes Kuldliigaga on Horvaatia meeskonnas toimunud muudatusi.

"Kuldliigas nende põhidiagonaaliks olnud Petar Dirlic ei ole valiksarjas koosseisus, sest liitus Itaalia klubiga ja lahkus seetõttu koondise juurest. See muudab nende käekirja palju, sest ta oli ikkagi põhiline rünnakujõud. Samuti ei teinud neil eilses [kolmapäevases] kohtumises sisuliselt kaasa põhinurk Marko Sedlacek, kes sekkus vaid kolmeks pallivahetuseks. Mis selle taga on, me ei tea, midagi silmaga nähtavad ei tundunud tal viga olevat. Aga kindlasti mõjutas seegi mängu tulemust. Seega selliseid lahtisi otsi nende osas on," arutles peatreener.

"Kindlasti mõjutas Horvaatiat esimeses kohtumises seegi, et neile oli see valiksarja avamäng, Iisraelil oli juba üks kohtumine peetud. Horvaatide mängus oli seetõttu rohkem ebakõlasid. Ja Iisraeli võit kindlasti üllatus ei ole, sest nad ongi kvaliteetne meeskond, kes võitles kaitses kõvasti ja needsamad noored, kes meie vastu hästi mängisid, tegid seda ka horvaatidega. Tegelikult oli tasavägine mäng," tõdes Rikberg.

"Meie oleme trennides tegutsenud plaanikohaselt, mõtetega laupäeva juures olles. Selge see, et Horvaatia on nüüd nurka surutud ja tuleb oma maksimumi andma. Midagi lihtsat oodata ei ole, samas teame, et Horvaatia on mängitav vastane ja läheme meiegi maksimumi andma," lisas Rikberg, kes avalikustab Eesti meeskonna koosseisu reedel.