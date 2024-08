Toobal: andsime mängu väga lihtsate vigadega ära

"Tegime küll väikese sammu edasi, olime võitluslikult mängus sees, aga andsime jälle väga-väga lihtsate pallidega vastasele võimaluse. Kaitses mõned pallid, teised puuted – kahjuks andsime nendega selle mängu vastasele ära. Rünnakul ja servi vastuvõtul pidasime hästi vastu, aga kahjuks jäi napilt puudu," olid Toobal esimesed mõtted.

Positiivse poole pealt jäid Toobalile silma koondise nooremad mängijad. "Noored näitasid sisu, mida nad olid võib-olla natukene kaotanud, aga tulid täna sellises mängus julgelt mängima. Ma ei oska midagi muud öelda. Tõesti on kahju. Väga lihtsate asjadega andsime selle ära. Sellest on kõige rohkem kahju."

Kalevi spordihallis peetud kohtumine oli märgilise tähendusega kaptenile Liis Kiviloole, kes pidas koondise särgis viimase kodumängu.

"Ma langetasin selle otsuse eelmise aasta EM-finaalturniiri ajal. Ma teadsin, et meil on noored temporündajad, kes on juba väga tugevad. Eelmise hooaja lõpus käisin operatsioonil ning mul polnud üldse plaanis koondisesse tulla, aga juhtus nii, et mõlemad noored said vigastada. Tundsin, et saan koondist veel ühe aasta aidata, kuid ma ei tajunud, et see kõik nii kiirelt tuleb, kuigi olen põhimõtteliselt kaks aastat selleks valmis olnud."

Kiviloo tõmbab koondise särgi viimast korda selga 29. augustil, kui EM-valiksarja teises voorus kohtutakse võõrsil Sloveeniaga.