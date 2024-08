Eesti võrkpallikoondis oli esimeses kontrollmängus Lätist parem

Peatreener Alar Rikberg tegi ohtralt vahetusi ja ainsana mängis kõik neli geimi Marx Aru. Eesti meeskonna edukaim oli rünnakul 10 punktiga (+7) Timo Lõhmus, 8 punkti kanti nii Alex Saaremaa (+6), Albert Hurda (+3), Marx Aru (+0) arvele. Märt Tammearu ja Renee Teppan lisasid kumbki 7 silma (+4 ja +4), vahendab Volley.ee.

Eesti vastuvõtt oli 37 protsenti ja rünnak 52 protsenti, blokist teeniti seitse ja servilt viis punkti (18 viga).

Läti resultatiivseimaks tõusis 11 punktiga (+2) Renars Jansons. Lätlaste vastuvõtt oli 39 protsenti, rünnak 40 protsenti, blokiga teeniti kaks ja serviga viis punkti (16 viga).

Eesti koondise juhendaja Alar Rikberg tõdes, et sai mängust vajalikku infot, ent EM-valikmängudeks koosseisu valimine pole lihtne. "Oli asju, mis andsid kinnitust sellele, mida ma enne tunnetasin ja selle üle on hea meel. Samas on hetkel natuke keeruline olukord, sest saime Belgias vaid ühe hädise mängu ning peame nüüd nende kahe mänguga vangerdama mänguaja ja mängukindluse ja koostöö leidmise vahel," rääkis treener.

Laupäeval peavad koondised veel ühe mängu. "[Laupäeval] püsib platsil pikemalt üks koosseis või üks koosseis väikeste vangerdustega, mida nõuab mängu käik. Täna eemale jäänud kaks meest – Robert Täht ja Henri Treial homme alustavad, muus osas pean tulema oma varasemate sõnade juurde tagasi," rääkis Rikberg.

"Meil ei ole enne eelmist suve aastaid olnud olukorda, kus peatreeneril on selline probleem, et ta peab mängijate hulgast valiku tegema. Meie eest tegi aastaid valiku ära loodus (vigastused) ja ma olen selle hetkeolukorra üle jätkuvalt väga õnnelik," lisas juhendaja.

Eesti algkoosseisu kuulusid Renet Vanker, Renee Teppan, Märt Tammearu, Albert Hurt, Marx Aru, Andri Aganits, libero Silver Maar.

