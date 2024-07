Pokk jätkab karjääri Poolas: tunnen, et olen mingi taseme välja mänginud

Eesti korvpallinaiskonna ääremängijast kapten Mailis Pokk lõi kolmandat korda järjest käed Poznani naiskonnaga, kellega jõudis eelmisel hooajal Poola meistriliigas veerandfinaali. Poolas olümpiamängude ootuses tehtud muudatused ajakavas viisid eestlanna hooaega lõpetama Prantsusmaa kõrgliigasse Tarbes'i ridadesse.

"Poola hooaeg oli väga keeruline, meil oli võistkonnas palju probleemseid kohti. Kui sain Prantsusmaalt pakkumise ja sain seal oma hooaja lõpetada, oli rõõm kogu hooaja üle hoopis teistsugune kui Poolast lahkudes," rääkis Poznani eest möödunud hooajal koduliigas keskmiselt 10 punkti, 4,1 lauapalli ja 2 resultatiivset söötu kogunud Pokk ERR-ile.

Prantsusmaa liigas lõpetas Tarbes põhiturniiri seitsmenda kohaga ning andis poolfinaalseerias põhiturniiri kolmandale Landes Basketile tubli lahingu, kuid finaalist jäi neid kahe mängu kokkuvõttes lahutama kuus punkti. Prantsusmaal jäi Poki arvele seitsme mänguga keskmiselt 6,3 punkti, 3 lauapalli ja 1,3 resultatiivset söötu.

Poki sõnul oli naiskonna edukas hooaeg üllatuseks kogu liigale. "Kui me läksime esimest veerandfinaalmängu mängima, siis kõik ajalahed, kogu korvpallikogukond oli meid juba maha kandnud, et sealt me edasi ei lähe ja see motiveeris meid. Treener oskas meid hästi motiveerida ja ka noored mängijad, kes on Prantsusmaa tulevik, olid väga motiveeritud, et näidata tervele Prantsusmaale, et me oleme vääriline ka finaalis mängima," rääkis Pokk.

Prantsusmaa tippklubis mängimisest toob Pokk välja enda jaoks üllatavalt kiire võistkonda sulandumise. "Olen küll sellises vanuses ja tasemel ka olnud, aga kui kiiresti võtsin omaks uued mänguplaanid, uued treeneri ootused, uue positsiooni; see oli kõik väga üllatav, aga heas mõttes, suutsin sellega kohaneda. Ma tunnen täna, et mingi tase on välja mängitud. Ma olen endale öelnud ka, et võib-olla see Prantsusmaa pakkumine ka kinnitas, et minus on midagi veel," arvab Pokk.

Klubikarjääri jätkab Pokk ikka Poolas Poznanis. "Meil on klubiga väga head suhted. Liiga on ka väga heal tasemel, see motiveerib mind sinna tagasi minema. Neil on ka kindel eesmärk EuroCupile jõuda ja see on järgmine asi, mis motiveerib mind praegu seal olema," loetles Pokk otsuse tagamaid.

"Meil on ülikoolivõistkond, mitmed õpivad, kuid samas on meil ikka koondise raudvarasid, mängijaid nii Poola kui Serbia koondisest. Mängijad tahavad seal olla ja on juba mitmendat hooaega, kuid samas on nad tasemel mängijad. Võistkond otsib ikkagi ka uusi mängijaid, tiimi on tulemas kaks ameeriklannat naiste NBA kogemustega ja ka teistest liigadest. Tean, et välismängijad on ka tasemel," iseloomustas Pokk Poznani naiskonda.

Praegu treenib Pokk kodumaal koos Eesti naiskonnaga. Eestlannade jaoks jätkub EM-valiksari novembris, kui kodus mängitakse Rootsi ja Taani vastu. Mullu kaotas Eesti võõrsil Taanile 53:81.

"Tahaks siit enesekindlust, aga tahaks siin ka nooremaid motiveerida. Meil on ikkagi novembriaken tulemas ja väga palju, kes täna siin meil treenivad, on minemas USA-sse õppima ehk siis see tähendab, et see seltskond novembris meil natukene uueneb. Tahaks noori rohkem kaasata ja näidata, millisel tasemel välismaal korvpalli mängitakse," ütles Pokk.