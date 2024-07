Golf Eesti meistriteks krooniti Teder ja Adul

Jõelähtmel peetud löögimängu meistrivõistlustel kasutas meestest koduväljaku eelise ära Richard Teder, kelle võidus pühapäeval viimasel ringil mingit kahtlust ei tekkinud. Ka Teder ise tunnistas, et ärevaks ei läinudki.

"Ma ei olnud täna üldse pinges. Mingit närvi ei olnud.Ma teadsin, et löön väga hästi, käisin hommikul range'il, ma pole vist kunagi nii hästi löönud golfipalli, et mingit pinget ei olnud täna," sõnas värske Eesti meister.

Hõbemedalile käis kõva lahing viimaste radadeni Carl Hellati ja Mattias Varjuni vahel, kelle kogutulem oli lõpus mõlemal -7, kuid viigi eelise sai kahe viimase päeva tulemuste põhjalt Hellat. Tederi võidutulemuseks jäi -11.

"Loomulikult on see minu jaoks tähtis. Ma pole kunagi varem võitnud. Ma olen võitnud match play, ma olen võitnud Eesti amatööride meistrivõistlused... Ma tulin siia võitma ja olen õnnelik, et lähen täna karikaga koju," lisas Teder.

Naiste võitja Anete Liis Aduli võidutulemus oli täpselt par ja uus Eesti meistrivõistluste naiste rekord.

"Ma mängisin kolm päeva head golfi. Teisel päeval natuke put'id ei kukkunud ja täna oli ka selline nii ja naa, aga kokkuvõttes läks kõik hästi," ütles Adul.

"Eks mul tegelikult hakkas siis paremaks minema, kui ma ei lasknud ennast ärevaks minna, et täna ei olnud mul ärevushetke. 16. rajal tegin halva avalöögi, aga tulin sealt ilusasti bogey'ga maha, et ärevaks ei läinud."

Võistluse käigus välja jagatud Eesti PGA meistritiitli omanikuks sai Cristofer Herman (Estonian Golf & Country Club). Poolamatööride seas võidutsesid Martin Järve ja Getter Saaroja (mõlemad Rae Golfiklubi). Seeniorite parimad olid Anneli Esken (Estonian Golf & Country Club) ja Kaupo Pastak (Saaremaa Golf & Country Club).