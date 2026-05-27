Kolm Eesti kardisportlast startis EM-etapil Belgias

KZ klassis võistelnud Kajak näitas kvalifikatsioonsõidus 24 võistleja pikkuses rivis 19. aega. Kolm eelsõitu lõpetas ta vastavalt 12., 17. ning 16. kohal. Super heat'i oli Kajak sunnitud katkestama. Kajaku lõpptulemus finaalist oli 17. positsioon, vahendab Autosport.ee.

Eestlase sõnul alustas ta võistlust esiviisiku ootusega, kuid tulemus jäi oodatust kaugele. "Enda sooritusega jäin ma rahule, andsin endast maksimumi, kuid paraku oli palju asju, mille üle mul endal kontroll puudus," selgitas Kajak. "Kui neljapäeval treeningsõitudes oli tempo hea, siis reede hommikul tekkisid probleemid, mida koostöös tiimiga lahendada ei suutnud."

Veel lisas sõitja, et suurimaks väljakutseks osutus seekord enda mentaalse poole haldamine, kuna andnud endast parima, ei saanud vastu ei rõõmu ega tulemusi.

Kajakul tuleb kardispordist väike paus ning sel nädalal stardib ta hoopis Porsche Sprint Challenge Central Europe esimesel etapil Austrias Red Bull Ringil.

Kõige pikema nimekirjaga, 83 sõitjaga klassis KZ2 esindas Eestit Aleksander Uusneem. Kvalifikatsioonsõidus näitas eestlane 37. aega. Sõitja sõnul ei olnud see päris loodetud tulemus, kuid siiski rahuldav.

Alagruppide sõitudes positsioneerus Uusneem esimeses kahes sõidus 13. kohal ning ülejäänud kolmes vastavalt 16., 22. ning 15. kohal.

"Võistlusel kasutatava ETS kütusega puudus meil varasem kogemus ning olukord osutus oodatust keerulisemaks. Segu tuli seada väga rikkaks, et kolb ühe sõiduga ära ei põleks. See aga nõudis senisest hoopis teistsugust mootorirežiimi startimisel. Õnnetuseks vaevas sama probleem ka konkurenti, kes startis minu ees kõigis viies eelsõidus, kus jäin igas stardis tema taha kinni ja kaotasin kohti. Neljandas eelsõidus sõideti minust ka sellepärast üle – õnneks jäin siiski ise terveks," rääkis Uusneem.

Alates super heat'idest eestlane rohkem ei startinud. "Tegelesime kütusesegu timmimisega viimase hetkeni, aga jäime seetõttu väravasse 30 sekundit hiljaks. Meie kell oli ühe minuti võrra stardikellast maas. Seepärast ei saanud ma startida ja meie võistlus nii lõppeski. Puhas oma viga," tunnistas eestlane.

50 võistlejaga Academy Junior klassis startis Märten Mäemurd. Kvalifikatsioonsõidu tulemusena sai eestlane alagruppide eelsõitudeks 21. stardipositsiooni. Enne ajasõite sai Mäemurd nõu ka Markus Kajakult, tänu millele õnnestus leida kardile sobivad seaded ja rajale sobilik sõidustiil.

Igas eelsõidus oli kohaparandusi ning Mäemurd kogus eelsõitudest 18., seitsmenda ja 14. koha punkte. "Suurim väljakutse oli eelsõitudes koha kaitsmine, rada oli pikk ja lai, mistõttu oli tohutult möödasõidukohti," rääkis Mäemurd. "Konkurents oli tihe ning pidin palju katma – sellega ma kohe toime ei tulnud, kuna pole sellise konkurentsiga harjunud."

Finaali startis ta 22. kohalt. "Kui finaali 19 ringist oli sõidetud umbes pooled, olin sunnitud kaasvõistleja julge manöövri tõttu mõnikümmend meetrit mööda muru sõitma, nii langesin ma viimaseks," rääkis eestlane. "Murul käies sai löögi esivoolund, mis tõi kaasa ajakaristuse," lisas ta ning peale selle saamist kaotas lõpetas kokkuvõttes võistluse 29. positsioonil.

Juba juuni teisel nädalavahetusel toimub Saksamaal FIA Euroopa meistrivõistluste järgmine etapp, kuid seal on Academy Junior klassi asemel stardis Academy Seniorid. Järgmine Academy Junior klassiga etapp leiab aset juuli alguses Itaalias.