Erm olümpiamängude eel muret ei tunne: ema armastab mind ikka

Eesti mitmevõistlejad Janek Õiglane ja Johannes Erm külastasid "Ringvaadet" ning ütlesid, et on juba varsti algavateks Pariisi olümpiamängudeks valmis. Kumbki ei näe enne suurvõistlust põhjust närveerimiseks, kuid olümpiamängude tähendus on siiski natuke suurem.

Pariisi olümpiamängude avatseremoonia leiab aset 26. juulil, kuid kergejõustikuareenile suundutakse augustikuu esimesel päeval. Medalikomplekte jagatakse palju, kuid eestlaste silmad on suuresti kümnevõistluse peal, kus asuvad võistlustulle Karel Tilga, Janek Õiglane ja Johannes Erm.

Nii tänavune Euroopa meister Erm kui eelmisel EM-il pronksi võitnud Õiglane ütlesid, et on olümpiamängudeks valmis, aga mõnd asja on vaja veel lihvida. "Praegu on tunne hea, seis veel nii hea pole, paar nädalat tuleb vormi ja kiirust veel üles ehitada. Olümpiaks olen valmis," ütles Erm, kes püstitas Roomas Eesti kõigi aegade teise tulemuse.

30-aastane Õiglane osaleb olümpiamängudel esimest korda ning tahab endast kõik anda. "Vanust selles osas ka peal, et olen seda ala juba nii palju teinud, kehale on nii palju koormust antud. Kindlasti üritan uut olümpiatsüklit, aga pigem võtan seda, et see jääb mu viimaseks, tahan võtta täiel rinnal. Ei hakka mõtlema, et järgmine kord on veel tulemas," sõnas ta.

"Kindlasti ei ütle, et lõpetan ära pärast seda, kindlasti mitte. Lihtsalt ongi see, et ma pigem ei võta seda nii, et mul tuleb üks veel," lisas Õiglane.

Ta pidi suve alguses Roomas toimunud kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused pooleli jätma, aga ütles, et oleks olümpiamängudel võistlemist jätkanud. "Kas see oleks olnud mõttekas olümpiat silmas pidades? Siis oligi, et võtsin otsuse vastu, et ei lõpeta. Olümpial teen kindlasti lõpuni ja teen hästi lõpuni," ütles ta.

Euroopa meistrina olümpiamängudele minev Erm ütles, et ei tunne pinget. "Selle jaoks on päris kaua valmistatud. Kas läheb väga hästi või väga halvasti, tean, et kui ma koju lähen, siis mu ema ikka armastab mind. Ma ei pea muretsema," ütles ta.

Õiglane tõdes, et närv on veidi sees, aga ülemäära muretsemiseks põhjust pole. "Võtad nagu iga teist tiitlivõistlust, tähendus on natuke suurem. Proovid endale öelda, et see on igapäevane võistlus, mida tuleb hästi teha. Kui seda suudad mõtestada enda ajusse, siis on kõik okei," sõnas ta.

Õiglane lisas veel, et tahab oma esimestel olümpiamängudel eelkõige kogeda olümpiaküla ja kohapealset melu. "Olümpia võlu ongi olla seal olümpiakülas, vaadata võistlusi, käia linna peal ringi, et näha, mis seal toimub. See on see, mida tavainimesed ei saa tunda, ainult sportlased saavad," ütles ta. Erm lisas, et tahab teiste riikide sportlastega olümpiakomitee märke vahetada.