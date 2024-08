Käärikul seljale liiga teinud Erm: tahaks end alguses kiirelt käima saada

"Käärikul tegin natuke jõusaalis seljale liiga, jätsin laagri poolikuks ja tegin paar päeva pausi. Praegu on okei, viimased paar nädalat on kõik okei olnud," rahustas juunis 8764 punktiga Euroopa meistriks kroonitud Erm neljapäevasel pressikonverentsil poolehoidjaid.

Enne suvist EM-kulda saavutas Erm Glasgow's sise-MM-il 6340 punktiga pronksi ja alustab Pariisis ühe kindla medalisoosikuna. "Need tulemused on mulle näidanud ja kinnitanud, et tuleb samas vaimus jätkata. Hea oleks kõik kümme ala ideaalselt kokku panna, aga kümnevõistluses on see raske. Mul on erinevas stiilis eesmärgid, aga mõttes väga suuri eesmärke endale ei pannud. Alguses kiiresti käima saada, tunda seda positiivset energiat, sest just selle pealt tulevadki head tulemused," rääkis ta.

Kõik Eesti kümnevõistlejad rääkisid pressikonverentsil, et neid on Pariisi tulnud toetama suur hulk lähedasi. "Minul on ka sõbrad ja kallimad inimesed juba ammu öelnud, et nad on piletid ära ostnud," tõdes Erm, kes lisas, et on Pariisis head energiat ammutanud ka toakaaslaselt Kregor Zirgilt.

Pariisi olümpiamängude kümnevõistlus algab Eesti aja järgi reedel kell 11.05 100 meetri jooksuga. Eestit esindavad lisaks Ermile ka Karel Tilga ja Janek Õiglane. ERR-i spordiportaal vahendab kümnevõistluse sündmusi otseblogi vahendusel.