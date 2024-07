Wimbledoni publiku peale ärritunud Djokovic: mind te ei murra

Kuu aega tagasi põlveoperatsioonil käinud maailma teine reket Djokovic oli kaheksandikfinaalis kindlalt 6:3, 6:4, 6:2 parem noorest taanlasest Holger Runest (ATP 15.). Sajad fännid elasid aga tulihingeliselt kaasa Rune äralöökidele ja Djokovici eksimustele, skandeerides taanlase nime, venitades u-tähte.

Djokovic leidis, et selliselt käitudes oli publik tema suhtes lugupidamatu. Väljakuintervjuus ütles küll intervjueerija Rishi Persad, et rahvas lihtsalt toetas taanlast, aga Djokovic sellega päris ei nõustunud. "Tean, et nad elasid talle kaasa, aga samas oli see ka hea võimalus mind välja vilistada," leidis Djokovic. "Olen üle 20 aasta tuuril olnud, tean kõiki trikke. Aga olen mänginud ka palju vaenulikumas õhkkonnas, nii et uskuge mind – mind te ei murra."

"Kõikidele fännidele, kes käitusid austavalt, tänan teid kogu südamest, see tähendab minu jaoks palju. Ja kõikidele neile inimestele, kes otsustasid ühte mängijasse – siinkohal käib see minu kohta – lugupidamatult suhtuda, teile soovin head ööööööd," ütles Djokovic inglise keeles u-hääldust venitades.

Djokovic jäi enda sõnadele kindlaks ka mängujärgsetes intervjuudes, öeldes, et rahvas oli lugupidamatu. "Nad on pileti ostnud ja neil oli õigus seal olla, toetada seda, keda soovivad. See, kuidas nad enda lemmikut toetavad, on ka täiesti nende enda asi. Võib ju öelda, et näiteks pukikohtunik võinuks mingitel hetkedel sekkuda ja rahvast maha rahustada," arutles ta pressikonverentsil. "Aga ega suurt midagi teha pole, ei saa ju suurt hulka publikust lihtsalt tribüünilt eemaldada. See on osa spordist ja ma mõistan seda. Muidugi valitakse mängu ajal, keda toetada ja see sõltub inimesest endast. Aga kui keegi läheb teist mängijat toetades üle piiri, siis ma ka reageerin. Sellepärast ka ütlesin seda, mida ma ütlesin."

Rune ei nõustunud Djokovici kriitikaga. "See algas USA lahtistel, kui esimest korda vastamisi olime ja publik hüüdis mu nime, mis kõlas natuke nagu buu," rääkis Rune. "Oleme pärast seda nii palju mänginud, aga rohkem Itaalias ja Prantsusmaal, kus nad ei häälda mu nime niimoodi nagu inglise keeles hääldatakse. Nüüd oleme Inglismaal ja see kõlab jälle nagu buu. Kui ta ei mäletanud seda, võis ta arvata, et rahvas vilistab teda välja."

"Pealegi ei mõjutanud see kuidagi mängu, ta oli lihtsalt minust parem," jätkas Rune. "Minu meelest toetas publik mõlemat mängijat. Kui tema võitis ilusa punkti, olid nad tema poolt, samamoodi olid nad minu poolt. Hea atmosfäär peaväljakul."

Rune nimi pole ainus, mida Wimbledoni publik tänavusel turniiril pikalt venitades on hüüdnud. Kui Andy Murray lahkumismängu järel tuli teda väljakule intervjueerima legendaarne Sue Barker, skandeeris rahvas "Suuuuuuuue" ja kui publikule öeldi, et tribüünil istub kriketimängija Joe Root, skandeeriti tema nime "Rooooot".

Djokovicil polnud see samuti esimene kord Wimbledoni publikuga raksu minna. Näiteks 2019. aastal, kui Djokovic sai finaalis jagu Roger Federerist, elas publik tulihingeliselt kaasa just Federerile ning Djokovici toonane treener Boris Becker ütles pärast matši, et rahvas pidanuks serblast rohkem austama. Kaks aastat tagasi alistas Djokovic poolfinaalis briti Cameron Norrie ning saatis võidu järel tribüünide suunas õhumusi, millele rahvas reageeris vilekooriga.