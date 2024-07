Eesti golfikoondis loodab jõuda EM-il kaheksa hulka

Eesti meeste golfikoondis kuulub Euroopa 16 parema tiimi hulka ja mängib oma turniiri Itaalias. Eelmisel aastal 12. koha saanud võistkonda kuuluvad tänavu Carl Hellat, Kevin Christopher Jegers, Markus Varjun, Mattias Varjun, Ralf Johan Kivi ja Richard Teder.

"See on Eesti golfi aasta kõige olulisem nädal," lausus võistkonna treener David Da Silva. "Meil on palju olulisi individuaalseid võistlusi, aga ühtsena on just praegune nädal see, kus me näitame oma taset tervikuna."

Turniiri selge favoriit on Hispaania. Eesti esimene eesmärk on kahe esimese päeva järel toimuva löögimängu järel jõuda esikaheksasse. 16 meeskonnast kolm langevad aga järgmiseks aastaks teise divisjoni.

"Meie eesmärgid on tänavu kõrged," lisas Da Silva. "Püüame jõuda kaheksa hulka. Kõik kuus mängijat peavad mängima väga-väga hästi. See oleks meile väga suur võit. Pärast seda võib rajamängus kõike juhtuda."