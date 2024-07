U-16 korvpallikoondis võitis neljanda mängu järjest

Poolajaks ei suutnud kumbki U-16 poiste võistkond eest ära minna, kui pausile minnes oli Eesti edu vaid kaks punkti. Kolmas veerandaeg võideti aga 18:10 ning Taani enam tagasi mängu tulla ei suutnud. Eesti viskas kahepunktiviskeid 59% vastaste 34% vastu. Samuti võideti mäng vaatamata 0/14 visketabavusele kolmese tagant. Eesti resultatiivseim oli Roman Avdejev 20 punkti ja seitsme lauapalliga, Kaspar Vuks viskas 11 punkti.

Peatreener Brett Nõmm: "Võrreldes eilsega oli mängupilt juba parem. Esimesel poolajal jäime küll natuke hätta, aga kolmandal veerandajal haarasime kontrolli. Eriti head meelt teeb poiste võitlustahe. Kõik lahtised pallid kukkusid meile, taaskord palju ründelauapalle, sundisime vastaseid tegema palju pallikaotuseid. Energia on praegu väga hea, aga turniir pole veel läbi ja proovime iga päevaga paremaks saada."

Samal turniiril jäid U-16 vanuseklassi tüdrukud alla Soome U-16 koondisele 52:93. Kuigi lõpuvile kõlades jäi vahe koguni 41 punkti, läks Eesti neljandale veerandile vastu vaid 45:59 kaotusseisus. Neljandal veerandajal domineerisid mängu aga totaalselt soomlannad, võites viimase perioodi 34:7.

Eesti U-16 koondis tegi mängu jooksul 50 pallikaotust, millest 34 olid soomlannade vaheltlõiked. Soome sai Eesti pallikaotuste pealt kokku 47 silma. Samuti kaotas Eesti lauavõitluse 39:59. Eestlannade resultatiivseim oli Laura Liisa Grünmann 16 punktiga, Lada Lesina lisas 12 sanga.

Peatreener Esko Tõnisson: "Tuleb endale aru anda, et Soome on A-divisjoni võistkond, kes on seal võib-olla viie parima hulgas. Selles mõttes suutsime nendega kaks ja pool veerandaega võrdselt mängida. Murekohaks jäid ikkagi lauapallid ja vastased olid meist ka tunduvalt suuremad. Lõpuks jäime nende ülevälja surve alla, kust tuli 15-0 vahespurt vastastele ning sealt läks vahe suuremaks. Muidu mängisime enam-vähem okeilt."