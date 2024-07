Judomaailmas pead tõstev Mäsak: olen saanud maadelda inimestega, kes lähevad praegu olümpiale

Koduse MK-etapi teisel võistluspäeval tegi eestlastest parima tulemuse mullu Tallinnas pronksi võitnud 21-aastane Karl Priilinn-Türk, kui nüüd aasta hiljem sai ta astuda pjedestaali teisele astmele. Kaalukategoorias üle 100 kilo finaalis pidi ta tunnistama sakslase Jonas Schreiberi paremust.

"Teadsin täpselt, mida vastane tegema tuleb. Teadsin, et ta läheb täpselt seda sama asja tegema. Ta oli enne maas võitnud kaks-kolm matši täpselt samamoodi. Enda meelest võitsin õige haarde, et seda tehnikat vältida, mis ta tegi. Aga ikkagi sai ta selle kaela kätte ja tegi kägistamise ära. Peab natuke analüüsima, kas tegin ikkagi vale haarde," mõtiskles Priilinn-Türk.

Viimasel hetkel otsustas kodus võistlemisest loobuda äsja U-18 vanuseklassis Euroopa meistriks kroonitud Marek-Adrian Mäsak, et valmistuda suve lõpus toimuvateks sama vanuse maailmameistrivõistlusteks.

16-aastane Mäsak on teinud suurepärase hooaja, kui lisaks EM-kullale on ta jõudnud mitmel korral Euroopa karika etappidel pjedestaalile ning nii on Vladimir Stepanjani õpilane tõusnud ka U-18 maailma edetabelis teisele kohale.

"Ma ütleksin, et praegu mis mulle selle eelise annab kadettides, mu treener on andnud päris palju täiskasvanute laagreid, kus ma olen saanud maadelda põhimõtteliselt inimestega, kes praegu lähevad olümpiamängudele ja võib-olla võtavad kuldmedali. See annab mulle kõige rohkem kogemust," sõnas Mäsak.

"Oma eeliseks pean oma kasvu, võib-olla oma keha ja pikkust. Minu toredad treenerid, et leida õige tehnika. Oleme teinud kõvasti tööd, et leida minu tugevusküljed," lisas judovägilane.

Kõige selle juures jõudis kahemeetrine ja 130-kilone judoka ala juurde vaid veidi rohkem kui kaks aastat tagasi. "Judo on alati olnud peres lähedal, minu onu tegeles judoga. Olin alati selle lähedal. Judo kui spordialana leidsin enda jaoks alles 14-aastaselt. Esimest korda, kui astusin mati peale, ma armusin sellesse spordialasse. See oli kindlasti mu elu üks parimaid otsuseid."