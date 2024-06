Mägi: tahtsin Kadrioru staadioni rekordi viia alla 48 sekundi

Üle kümne aasta 400 meetri tõkkejooksus Euroopa ja maailma paremikku kuulunud Rasmus Mägi näitas kodustel meistrivõistlustel taas kõrget taset. Pühapäevane võiduaeg 48,09 on nelja sajandiku võrra parem hiljuti Euroopa meistrivõistluste finaalis joostud hooaja tippmargist.

Vähe jäi puudu karjääri kolmandast 48 sekundi piiri alistamisest. Mägi ajas oma viimase tõkke maha. "Viimase tõkke osas otseselt ei jää kripeldama, selliseid asju ikka juhtub. Mul küll väga tihti mitte, aga oleks siin tahtnud Kadrioru staadioni rekordi viia alla 48 sekundi," ütles Mägi ERR-ile.

"Kadriorg on mulle palju andnud ja karjäärile palju andnud, 2011. aasta juunioride EM-iks see staadion sellise kuue sai ja võistlesin ka mina. Sellest saati on küllaltki kena karjäär olnud, oleks tahtnud loomulikult alla 48 sekundi joosta," lisas tõkkejooksja.

Kõrgushüppe olümpiareitingus 30. kohta hoidev Elisabeth Pihela, kes suure tõenäosusega Pariisi olümpiamängudele kvalifitseerub, ületas kõrguse 1.85. Hooaja tippmark on nelja sentimeetri võrra parem.

"Kindlasti tahaks kõrgemaid kõrgusi püüda, aga võrreldes eelmise aastaga arvan, et kui kõik kõrgused on üle 1.85, siis olen oma jaoks stabiilsuse leidnud," ütles Pihela.

Seitsmevõistluse olümpiareitingus tõuseb mitmevõistleja Pippi Lotta Enok praeguselt 38. kohalt kindlasti kõrgemale. Sel nädalavahetusel kogutud 6057 punkti on tema karjääri paremuselt teine tulemus, 6000 punkti piiri ületas Enok neljandat korda.

"Kui natuke realistlik olla, siis 6057 ei ole minu arust piisav summa, et olümpiale pääseda," ütles mitmevõistleja. "Selle jaoks oleks pidanud tegema üle 6100 tegema ja tegelikult on mul see täitsa olemas, arvestades kõrgust ja 200 meetri jooksu. Nii paljudes alades, mis on mu trumbid, oli nii suur kadu, et on maru kahju."

"Eks ma õpin ja igal asjal on õige koht ja õige aeg. Praegu tundub, et pole õige koht ja aeg. Jään tulevikku ootama," sõnas ta.

Kümnevõistluse Eesti meistriks tuli esmakordselt Rasmus Roosleht. Eelmisel aastal püstitatud isiklikule rekordile lisas ta 16 punkti, võidutulemuseks jäi 8026. Eesti meistrivõistluste rekord paranes teivashüppes, Marleen Mülla ületas kõrguse 4.35.