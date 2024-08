Neljandat OM-i alustav Mägi: võimekus on kõrgel ja funktsioneerin kenasti

Tõkkejooksja Rasmus Mägi teeb esmaspäeval Pariisis avastardi oma karjääri neljandatel olümpiamängudel. Kuu aega tagasi tehtud jooksud Eesti meistrivõistlustel ja Pariisi Teemantliiga etapil on näidanud, et Mägi on heas vormis.

Kümme aastat tagasi Euroopa meistrivõistlustel hõbedale jooksnud Mägi tegi oma viimase stardi kuu aja eest Pariisi Teemantliiga etapil, kus jäi enda nimel olevale Eesti rekordile 47,82 alla vaid 0,13 sekundiga. Juuni viimastel päevadel jooksis ta Kadrioru staadionil Eesti meistrivõistlustel 48,09.

"Viimane jooks enne olümpiat oli tõesti kuu aega tagasi, seal oli tunne väga hea. Õnneks saime väikese treeningtsükli vahele teha, kuu aega järjest oleks sellist head tunnet olnud keeruline hoida. Olen ilusti taastunud, terve ja värske, valmis võistlema," rääkis Mägi päev enne oma esimest starti ERR-ile.

"Olümpia eripära on, et tuleb olla valmis väikesteks ootamatusteks ja see on teistmoodi võistlus. see kogemus on mul varasemalt olemas, selle meelestatusega ei saa siia tulla, et kõik toimib alati nagu kellavärk. Meil on sujunud hästi, jõudsime Pariisi 1. augustil ja olen oma asjad tehtud saanud," rääkis Mägi.

Pariisi olümpiamängudel pääsevad igast viiest eeljooksust edasi kolm parimat ja lisaks kolm parimat aegadega. Need, kellel ei õnnestunud edasipääsu tagada, jätkavad esmakordselt aga kolmes lohutusjooksus, igast neist saab edasi kaks paremat.

"Selle üle ollakse ilmselt rõõmsad, et igaüks saab vähemalt kaks jooksu teha. Sellele ma praegu ei keskendu, eeljooks on homme ja see on esimene prioriteet, vahejooksu peale ma otseselt mõelnud ei ole," muigas Mägi.

Mägi jookseb esmaspäeval kolmandas eeljooksus, kus tema konkurentideks on ka sel hooajal 46,63 jooksnud Eugene'i maailmameister ja Tokyo olümpiapronks Alison dos Santos ning sel hooajal samuti eestlasest paremini jooksnud ameeriklane Cj Allen (47,81). Teisel pool viiendal rajal jooksvat Mägi on stardis eestlase kauaaegne konkurent Yasmani Copello, kes pole sel aastal suutnud aga 50 sekundi piiri alistada.

"Viies rada on hea, ma arvan, et kogu seda konkurentide seltskonda arvesse võttes täpselt selline see jooks ongi. Kindlasti on mehi, kes soovivad oma hooaja tippmarki kohe eeljooksus parandada ja selleks tuleb valmis olla, aga arvan, et tuleb hea jooks," sõnas Mägi.

Teises eeljooksus on Stade de France'i kodupubliku ees stardis Clement Ducos, neljandas jooksus Wilfried Happio. "Kuna kaks prantslast jooksevad ka 400 tõkkeid, tuleb ka see kaasaelamine kindlasti maruline. Prantsusmaa publik on tuntud oma lärmakuse poolest, ma arvan, et see kõik on hea. Atmosfäär on võimas ja olümpiavääriline, võib-olla meenutab mu esimest olümpiat Londonis, kus oli täismaja. Rios oli mõnevõrra vähem rahvast, Tokyos üldse mitte rahvast. Hea on kogeda jälle sellist olümpiat, kus publik on vahetult kohal," kinnitas Mägi.

"Enesetunne on hea, olümpia on alati minu jaoks olnud prioriteet ja kogu see olümpiatsükkel on nii eriline, et see on tähtis mulle elu lõpuni. See aitab kindlasti oma võimeid mobiliseerida ja nii ma tunnengi; võimekus on kõrgel ja funktsioneerin kenasti. Selle tundega on julgem starti minna," sõnas tartlane.

Meeste 400 meetri tõkkejooksu eeljooksud algavad Pariisis esmaspäeval Eesti aja järgi kell 11.05. Lohutusjooksud toimuvad teisipäeval, poolfinaalid kolmapäeval ja finaal reedel.