Varusõitja tulek muutis neljapaadis asetust

Olümpiat silmas pidades on ülioluline, et kuni Allar Raja käevigastusest kuival maal taastub, saab neljapaat ikkagi veel heal tasemel tööd teha. Soomlasest peatreeneri Veikko Sinisalo sõnul jälgitakse noore varumehe Uku Siim Timmuskiga sõudes küll kiirusi, kuid olulisem on hetkel, et koostöö toimiks.

"Kuidas nad tunnevad, et paat voolab. Kuidas nad saavad selle paadi vabaks, kui lõdvestunud ja stabiilne on sõudmine - see on minu arvates hetkel palju olulisem," lausus ta ERR-ile.

Sobiv rütm leiti, kui uus mees istus paadi ninasse ja Mikhail Kushteyn kolis sealt number kahe peale. Oma positsiooni säilitasid Tõnu Endrekson ja eessõudja Johann Poolak.

"Esimene trenn tegime niimoodi, et Uku istus Allari kohale, aga dünaamika oli suht teine," lausus Kushteyn. "Arutasime siis, et vahetame kohti - meie kolmekesi töötame oma dünaamikaga ja Uku lihtsalt läheb järgi meile."

Timmuski sõnul sündis otsus, sest tema tehnika oli teistest erinev. "Seal kahe peal ma natukene segasin Miša tehnikat ja siis nad otsustasid, et proovime äkki teistpidi," ütles ta.

"Päris võimas tunne on. Mulle on muidugi väga keeruline, sest ma pole siin enne istunud. Iga päevaga läheb aina paremaks ja kui ma kuulen, et Tõnu ja Johann näiteks ütlevad seal eest vaikselt, et kõik oli okei, siis see annab enesekindlust juurde."



Järgmiseks nädalaks on neljapaat kutsutud Inglismaale mainekale Henley regattile. Et tiim püsiks ühel lainel, lendab kaasa ka Raja. Veele minnakse varumehega. Seejärel testitakse vormi 13. juulil Viljandis Eesti meistrivõistlustel. Olümpiaveel Pariisis starditakse 27. juulil.