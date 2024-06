Verstappen võitis Barcelonas, Norris kerkis MM-sarjas teiseks

Stardis haaras liidrikoha hoopis neljandalt kohalt startinud George Russell (Mercedes), kuid juba kolmandal ringil möödus temast hollandlane ja Russell lõpetas lõpuks neljandal kohal (+22,320), edestades Charles Leclerci (Ferrari; +22,709).

Verstappen loovutas küll enne konkurente boksi minnes liidrikoha, aga tervikuna kulges sõit pigem tema kontrolli all ja kolmekordne maailmameister võitis hooaja seitsmenda etapi.

Kaheksa parema hulka mahtusid veel Carlos Sainz (Ferrari; +31,028), Oscar Piastri (McLaren; +33,760) ja Sergio Perez (Red Bull; +59,524).

CLASSIFICATION



