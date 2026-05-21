X!

Olümpiaujuja Romanjuk asub tööle ujumisliidus, aga jätkab sportlaskarjääri

Ujumine
Maria Romanjuk.
Maria Romanjuk. Autor/allikas: Britt Mäekuusk/EUL
Ujumine

Alates 1. juunist alustab Eesti Ujumisliidu uue spordijuhina tööd olümpiaujuja Maria Romanjuk. Senine spordijuht Katriin Kersa siirdub tööle rahvusvahelise ujumisliidu (World Aquatics) ridadesse.

Romanjuk on 2009. aastast kuulunud Eesti koondisse ning esindanud Eestit olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel ja Euroopa meistrivõistlustel. 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudel saavutas ta 100 meetri rinnuliujumises 31. koha.

"Olen ise tippspordis olnud ja tean, mida see teekond tähendab. Tahaksin seda kogemust edasi anda ning olla abiks nii sportlastele kui ka treeneritele," sõnas Romanjuk.

Uues ametis hakkab 29-aastane Romanjuk vastutama Eesti ujumise arendamise, koondiste ettevalmistusprotsesside koordineerimise, siseriikliku võistlussüsteemi ning saavutusspordi strateegia tugevdamise eest.

"Esialgu soovin jätkata hetkel pooleli olevate projektidega ja saada rollist hea ülevaade. Minu jaoks on oluline, et igapäevane töö toimiks sujuvalt ning sportlased ja treenerid saaksid vajalikku tuge," lisas ta.

Romanjuk jätkab sportlaskarjääri, kuid alates tööle asumisest ei kuulu ta enam ametlikult Eesti koondisesse.

Katriin Kersa alustab juunis tööd rahvusvahelises ujumisliidus ametikohal Swimming Sport Coordinator. 

Toimetaja: Henrik Laever

ujumisuudised

15:15

Olümpiaujuja Romanjuk asub tööle ujumisliidus, aga jätkab sportlaskarjääri

17.05

Eesti meistrivõistluse viimasel päeval paistis enim silma Daniel Zaitsev

17.05

Jefimova: maikuuks tundsin end Ameerikas juba väga mugavalt

17.05

Eesti meistrivõistlustel medaleid koguv Jäärats: EM-il tuleb parem aeg!

16.05

Tribuntsov: tahaks olla lühiraja MM-il suures mängus

15.05

Eesti rekordit nihutanud Tribuntsov: ei teadnud, mida üldse oodata!

15.05

Tribuntsov parandas rahvusrekordit, Jefimova alistas Salu

03.05

Tribuntsov võitis USA-s kuldmedali ja oli lähedal Eesti rekordile

02.05

Jefimova võitis USA-s olümpiapronksi ees, aga jääb Eesti edetabelis teiseks

01.05

Jefimova sai hooaja avavõistlusel kolmanda koha, Tribuntsov neljas

29.04

Jefimova võistleb taas pikas basseinis: ootan huviga, milleks olen võimeline

28.04

Eneli Jefimova sai tunnustuse osaliseks

24.04

Mõtsnik ujus Berliinis uue Eesti rekordi

24.04

Suure arenguhüppe teinud Salu tõusis Euroopa hooaja edetabelis neljandaks

23.04

Randväli ja Iltšišin püstitasid Leedus Eesti rekordi

18.04

Zirk tõusis Bergenis Euroopa hooaja edetabelis kuuendaks

17.04

Zirk jõudis Norras esimesena finaali

13.04

Eesti ujumisliit taunib teiste põhjamaadega otsust venelased tagasi lubada

13.04

Rahvusvaheline ujumisliit lubas venelased lipu ja hümniga võistlema

11.04

Zirk alistas oma põhialal pea kaheaastase vahe järel taas kahe minuti piiri

sport.err.ee uudised

17:26

Sinner sai Prantsusmaa lahtisteks soodsa, Djokovic keerulise loosi

16:17

Soometsal ja Startil ei õnnestunud Bodöt üllatada

15:44

Spordimuuseum ja ArtDepoo avavad koos sporditeemalise kunstinäituse

15:15

Olümpiaujuja Romanjuk asub tööle ujumisliidus, aga jätkab sportlaskarjääri

14:43

Manuel Neuer naaseb MM-iks Saksamaa koondisesse

14:10

Werder ei taha Heina eest kolme miljonit maksta

13:37

Tenniseliit ei toeta Teigamägi ega Tudebergi ning soovib sügisesi valimisi

13:03

Tsirna saavutas RallyX rallikrossisarjas kaks teist kohta

12:30

UEFA muudab radikaalselt valiksarjade formaati

11:44

Mihkels tundis Giro 11. etapil, et keha ei töötanud veel vajalikus režiimis

11:09

Vegas Golden Knights alustas lääne finaalseeriat võõrsilvõiduga

10:35

Tennisistid kavandavad Prantsusmaa lahtistel protesti

09:44

Drelli leivaisa kindlustas koha play-off'is

09:10

USA vajas Saksamaa alistamiseks karistusviskeid

08:42

Tiitlikaitsja Thunder viigistas läänekonverentsi finaalseeria

08:13

Euroopa liiga võitjaks tuli Aston Villa

20.05

Kullamäe kostitas Vene koduklubi 22 punktiga

20.05

Matis Song võitis mälumängu Eesti meistrivõistlustel kaks kulda

20.05

ETV spordisaade, 20. mai

20.05

Hugo Toom: meil oli palju vabu kolmeseid, aga tabavusprotsent oli kohutav

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo