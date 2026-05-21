Olümpiaujuja Romanjuk asub tööle ujumisliidus, aga jätkab sportlaskarjääri

Romanjuk on 2009. aastast kuulunud Eesti koondisse ning esindanud Eestit olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel ja Euroopa meistrivõistlustel. 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudel saavutas ta 100 meetri rinnuliujumises 31. koha.

"Olen ise tippspordis olnud ja tean, mida see teekond tähendab. Tahaksin seda kogemust edasi anda ning olla abiks nii sportlastele kui ka treeneritele," sõnas Romanjuk.

Uues ametis hakkab 29-aastane Romanjuk vastutama Eesti ujumise arendamise, koondiste ettevalmistusprotsesside koordineerimise, siseriikliku võistlussüsteemi ning saavutusspordi strateegia tugevdamise eest.

"Esialgu soovin jätkata hetkel pooleli olevate projektidega ja saada rollist hea ülevaade. Minu jaoks on oluline, et igapäevane töö toimiks sujuvalt ning sportlased ja treenerid saaksid vajalikku tuge," lisas ta.

Romanjuk jätkab sportlaskarjääri, kuid alates tööle asumisest ei kuulu ta enam ametlikult Eesti koondisesse.

Katriin Kersa alustab juunis tööd rahvusvahelises ujumisliidus ametikohal Swimming Sport Coordinator.