Heiki Nabil võib ootamatult avaneda veel võimalus sõita Pariisi olümpiale

39-aastasel Nabil oli läbi võistluste viimane võimalus võtta Pariisi pilet mais Türgis toimunud olümpiakvalifikatsiooni turniiril. Toona jäi ta otsustavas matšis alla neutraalse lipu all võistlevale valgevenelasele Pavel Klintšukile 2:4. Nüüdseks on üles kerkinud aga lootus, et Nabi saab Pariisis maadelda, kirjutab Delfi.

Vikipeedia lehel, kus on Pariisi sõitva Eesti koondise koosseisu ülevaade, on maadlejate taha märgitud Heiki Nabi nimi. Eesti maadlusliidu president Jaanus Paeväli selgitas Delfile, et Heiki Nabi olümpiale pääsuga on asjad lahtised ja segased. "Hoiame pöidlaid peos ja ootame lõplikku otsust, kuid enne seda me rõõmustama ei hakka," sõnas ta.

Enne eelpool mainitud Türgi turniiri osales eestlane mais ka Euroopa kvalifikatsiooniturniiril, kus langes konkurentsist venelase Sergei Semjonovi vastu. Paevälja sõnul on seis selline: Venemaa otsustas, et nad ei saada Pariisi kreeka-rooma maadluse raskekaallast Sergei Semjonovit, see on ametlik. "Nüüd vaadatakse, kes peaks Semjonovit asendama," selgitas Paeväli.