Heiki Nabi: maadlus on praeguste reeglitega keeruline

Kreeka-Rooma maadluse raskekaalus võistlev Nabi kohtus veerandfinaalis valitseva Euroopa meistri, venelase Sergei Semjonoviga, kes alistas esimeses ringis 4:0 valgevenelase Dmitri Zarupski.

Kohtumise alguses olid mõlemad maadlejad silmnähtavalt passiivsed, sest kumbki ei tahtnud esimest puntki aktiivsuse eest saada. Kohtunikud määrasid siiski aktiivsemaks maadlejaks Nabi, kes sai preemiaks ühe ning õiguse parteris peal maadelda. Nabi parteris punktilisa ei teeninud ning vaheajale mindi Nabi 1:0 eduseisus.

Teisel poolajal oli määrati aktiivsemaks pooleks Semjonov, kes samuti parteris lisapunkte ei saanud. Seisul oli 1:1 oli kohtumist juhtimas Semjonov, kuna tema teenitud punkt oli viimane. Kohtumise kolmas aktiivsus anti samuti Semjonovi kasuks, aga kuna venelane oli matši juhtimas, siis ta võtet teha ei üritanudki.

"Maadlus on praeguste reeglitega keeruline," sõnas Nabi intervjuus ERR-ile. "Esimene poolaeg oli küllalt tagasihoidlik maadlus. Nii venelane kui ka mina seda esimest aktiivsust nii väga ei tahtnud. Kuna tegemist oli nii minu kui ka tema arvates võrdsete vastastega, siis mõlemad oleks tahtnud olukorda kindlustada."

"Kes saab esimesena aktiivsuse ja esimese punkti, siis reegline teine poolaeg saab teine selle. 1:1 matši puhul võidab see, kes teisel poolajal saab aktiivsuse. Kohtunik valis esimese poolaja põhjal mind aktiivsemaks, kuigi kumbki ei oleks seda tahtnud."

"Sellest tulenevalt esimese poolaja võidu, aga teine poolaeg tempo tõusis ja isegi, kui võrdne maadlus, siis tavaliselt antakse aktiivsus teisele poolele," jätkas Nabi. "See on kirjutamata reegel. Kui antakse kaks aktiivsust ühele maadlejale, peab olema väga suur tasemevahe või üks jookseb eest ära."

Nabi rõhutas, et tegemist on ikkagi väga tugeva vastasega. "Ega rohkem midagi teha ei õnnestunud. Pidin kaotuse vastu võtma. Kahju, et ei olnud teistpidi 1:1, aga midagi ei olnud teha."

Nabi sõnul oli ta enesetunne iseenesest värskem kui veebruaris EM-il. "Võrreldes Euroopa meistrivõistluste enesetundega oli täna 30-40 protsenti parem enesetunne. Vormi mõttes oli kindlasti seis parem. Tegemist oli lihtsalt väga tugeva vastasega," lausus olümpiahõbe.

Raskekaalu maadlejal jääb veel üks šanss olümpiapiletit püüda. Mais toimub OM-kvalifikatsiooniturniir Istanbulis. "Ilmselt saame peaaegu kolm nädalat koormust anda ja siis tuleb samamoodi jätta piisavalt taastumise ja puhkamise aega, et see ei tapaks värskust ära," ütles Nabi. "Viimased treeningud tulebki natuke läbi mõelda, mis taktikaga mis matš maadelda."

"Samamoodi nagu tänane matš oli... tagantjärele mõtled, kas oleks pidanud esimene poolaeg veel rohkem tagurpidi käima. Et äkki oleks saanud venelane selle aktiivsuse. Samas pole see justkui maadlus, aga reeglid on sellised."

"Oleks veel rohkem proovinud esimene poolaeg eest ära joosta - äkki oleks matš võinud lõppeda 1:1 minu võiduga? Natuke on selline mõttekoht, aga fakt on see, et peab olema lisakäik," mõtiskles kahekordne maailmameister.