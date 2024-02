Nabi püüab endiselt olümpiapiletit: loodan, et see õnnestub

Bukarestis toimuvatel maadluse Euroopa meistrivõistlustel pole Eesti sportlasi edu saatnud. Meie esinumbrid ning suurimad lootused, 2021. aasta Euroopa meister Epp Mäe ja kahekordne maailmameister ning olümpiahõbe Heiki Nabi on konkurentsist välja langenud. Samuti on pidanud kaotustega leppima nooremad maadlejad.

"Liiga vähe jätsin endale puhkuseaega, ei tulnud täielikku värskust mulle võistluse ajaks. Väsimusefoon oli endiselt sees ja see peamine põhjus ongi. Oleks mõned päevad rohkem olnud, aga kuna ei olnud, siis läksin sellega natuke alt," tunnistas Nabi intervjuus Vikerraadiole. "Viimane kord laagrist tulles tegin kodus mõned treeningud liiga tugevalt ja tegelikult tundsingi, et need treeningud olid tugevad ja läksin liiga auku jälle. Lootsin, et veel tulen välja, aga ei tulnud, vähemalt enesetunne ütles nii. Järgmine kord peab julgemalt puhkama, vähemalt kaks nädalat."

"Rangelt peame järgmina seda, et kui aeg on piisavalt kaugel, siis enam raskeid laktaaditreeninguid ei tee ja tuleb puhata minimaalselt 12-14 päeva nii, et suurt koormust enam ei ole. Et oled värskena valmis maksimaalselt pingutama," jätkas ta. "Kui seda ei ole, siis on väga raske hambad ristis suruda. Muidugi ei ole hea tunne sees – oled palju treeninud, oled palju ennast piitsutanud, tead, et oled treeninglaagrites olnud paremas seisus ja oled teinud palju paremat maadlust kui võistlustel välja tuli, see loomulikult morjendab. Aga teisalt saangi aru, et läksin liiale viimaste treeningutega, oleks võinud rahulikumalt võtta."

Olümpiapääset Nabil veel pole, möödunud sügisel toimunud maailmameistrivõistlustel saavutas eestlane korraliku esitusega seitsmenda koha. Nabi on jätkuvalt optimistlik ja loodab lunastada pileti kevadel. Euroopa kvalifikatsiooniturniir peetakse aprilli alguses ja ülemaailmne kvalifikatsiooniturniir kuu aega hiljem. "Väike ärritus on ja tahaks seda heaks teha. Loodan, et see õnnestub, mitte jälle ei ebaõnnestu järgmine kord," sõnas Nabi.

Epp Mäe treener Ahto Raska on küll pettunud, et medal jäi saamata, kuid Mäe ettevalmistus on Raska sõnul olnud edukas ja Euroopa meistrivõistlustel tehtud kehv tulemus ei peegelda tegelikku olukorda.

"Kõik on ette valmistatud ilusti Epu puhul, laagrid on käidud ja vigastusi pole. Võib-olla rohkem peas kinni. Ei oska kindlat vastust öelda," tõdes Raska. "Kõige tähtsam, et vaim ära ei vajuks. Kõik töö, mida on tehtud, ega see pole niisama tehtud. Eesmärk on ikkagi alles veel ees, mille nimel see suur töö käib. Loomulikult, psühholoogilised aspektid ja vaimne valmisolek on ülitähtis. Suuremaid järeldusi võiks teha alles siis, kui kevad on möödas, kui olümpiapiletid jagatud. Siis on näha, kuidas on läinud. Meie kui treenerid teame, mis seisus sportlane on, millega peab tööd tegema, mis on eesmärk. See protsess käib, see võistlus pole mingisugune finiš."

Heiki Nabi on noorte Eesti maadlejate osas lootusrikas, kuid tunnistab, et tippu on veel pikk tee. "Noorematel, näiteks ka Richardil, on suur tõehetk ja mõttekoht. On näha, et Euroopa ja maailm on tugev, palju on tugevaid ja selleks, et nendega suuta kunagi võrdselt maadelda, on vaja ikkagi päris palju tööd teha. Kui selleks ollakse valmis, siis on see võimalik, niisama midagi ei juhtu," lausus Nabi.