Laura Lizette Sander krooniti teist aastat järjest Eesti meistriks

Viiel ringil peetud võistlus oli väga aktiivne kohe algusest peale. Mitmed äraminekukatsed toodi tagasi enne, kui poolel võistlusmaal läks lõplikult minema viisik, kuhu kuulusid lisaks Baleisytele ja Sandrile veel Elisabeth Ebras, Kristel Sandra Soonik ja Akvile Gedraityte.

Viimasel ringil jäi Soonik tõusudel maha ning nelikust eraldus viimastel kilomeetritel üksi Baleisyte, kes võidutses ajaga 3:00.19. Järgmine kolmik jäi võitjast maha 33 sekundiga. Sealt noppis Eesti meistri tiitli Sander, edestades finišijoonel Ebrast ja võitja tiimikaaslast Akvile Gedraitytet. Eesti meistrivõistluste pronksi teeninud Soonik kaotas parimale 43 sekundiga.

"Väga raske võistlus oli," tõdes Sander finišis. "Olin hästi aktiivne ja tegin endale sõidu raskemaks. Võib-olla läksin natuke liiga enesekindlalt peale. Aga tiitel tuli koju ja pole hullu. Olen sõiduga väga rahul."

Sandri sõnul oli tal plaan rünnata siledal osal, aga ta ei teadnud täpselt mitmendal ringil. "Tahtsin viimasel ringil proovida seal minna ja tegingi samalaadse lükke, aga see ei läinud kuskile. Esimesel korral tuli see rohkem üllatusena. Korra mõtlesin, et vist ei proovi, aga siis ma juba läksin," jätkas Sander, lisades et leedulannad hakkasid kokku mängima alles lõpus. "Andsime Leedule Balti meistri tiitli, sest meil oli endal riigi meistri särk mängus."

Enne naiste grupisõitu peeti Eesti ja Balti meistrivõistlused vanuseklassidele M50-64. Üldvõidu ja ühtlasi Balti meistri tiitli teenis Henno Puu, kellele järgnesid Tõnu Ord ja Virgo Karu. M50-54 klassis pälvis Puu Eesti meistri tiitli, hõbeda sai Jaanus Linkgreim ja pronksi Sergei Karpenko. M55-59 klassis võidutsesid Ord, Karu ja Väino Kaur ning M60-64 klassis Henrik Rikkas, Toivo Kuldmäe ja Jüri Suluste.

Eesti ja Balti meistrivõistlused jätkuvad laupäeval eliitmeeste ja M19-49 grupisõitudega.