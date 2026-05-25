Superbike'ide mõõduvõtu Porsche Ringil võitis Saarmaa

Stardijoonel olid esimest aastat täishooajaga Superbike klassis võistlevad Jaanus Saarmaa (Suzuki Team Estonia) ja Silvester Sarapik (Vihur Motosport, mõlemad Aprilia), tagasituleku teinud 2019. aasta Eesti meister Mihkel Osula (Ducati, Vihur Motosport), vanameister Hanno Velt (Aprilia, Vihur Motosport), Sander Telve (Suzuki Team Estonia, BMW) ja veel terve rida kiireid sõitjaid nii Eestist kui lähiriikidest.

Kvalifikatsiooni kiireima ringi sõitis välja Saarmaa, kes küll kurtis, et uus ratas tahab veel harjumist ning suutis treeningpäeval korraks ka kukkuda. Osula, kes ei olnud enne pühapäeva oma uue Ducati Panigalega meetritki sõitnud, platseerus stardireas kohe Saarmaa kõrvale, nende järel Saarmaa klubikaaslane Sander Telve.

Stardist sai kõige paremini minema Telve, kuid peagi haaras liidrikoha Osula. Saarmaa püsis tal kannul ning pääses kolmandal ringil ette, aga paari ringi möödudes suutis Osula taas liidriks tõusta. Seejärel jäi Saarmaa konkurendi selja taha passima. Kümnendal ringil, kui Osulal tagaratas kurvist väljudes libisema läks, kasutas Saarmaa võimaluse kohe ära ning Osula vasturünnakuks enam võimalust ei saanud.

"Mihkel andis päris meeldiva lahingu. Tal oli rajal üks koht tugevam, mina olin aga pidurdusmaadel parem. Poole sõidu peal jäin Mihkli taha jälgima, mis ta teeb. Kui ta vea tegi, siis teadsin, et lõpus on mul jõudu rohkem, läksin mööda ja teine pool sõidust oli minu oma," ütles õnnelik Saarmaa pärast võistlust. "Kiire konkurendiga sõites sain hästi aru, millised on veel ratta ja minu nõrgemad kohad," lisas Saarmaa oma uue Aprilia kohta. Saarmaal õnnestus ühtlasi sõita välja ka võistluse kiireim ringiaeg, 01:16.933.

Osula rääkis pärast võistlust, et ta andis endale nii oma kui Saarmaa tugevustest ja nõrkustest kindlalt aru, kuid pärast eksimust õnnestus Aprilial kihutaval konkurendil siiski nii veenvalt eest ära minna, et Osula otsustas sõidu turvaliselt teisel kohal lõpetada. "Sõit oli üllatavalt põnev. Kvalifikatsiooni põhjal arvasin, et Jaanus läheb ja kaob, kuid sõidus nägin, et raja kiirematel osadel on mul teatud eelis ja nägin, et saan siin Jaanusega võidelda küll," rääkis Osula. Kogu sõidu vältel hoidis kolmandat positsiooni kindlalt enda käes Telve.

Vägevat vaatemängu pakkusid ka Supersport 300 sõitjad, kus käis duell Risto Rehemäe (Yamaha, Vihur Motosport) ja noore leedulase Vytis Razmislaviciuse vahel. Pool tosinat korda sõideti üksteisest mööda ja finišis õnnestus Rehemäel konkurenti vaid 0,167 sekundiga edestada.

"See oli üks väga raske sõit," nentis Rehemägi pärast finišit. "Arvasin, et kui saan stardist hästi minema ja olen liider, siis on minuga kõik hästi. Aga niipea, kui nägin selle poisi esiratast enda kõrval, teadsin, et tuleb raske sõit. Ta oli kurvides väga kiire. Stardisirgele tulles sain mina iga kord kuidagi viimasest kurvist paremini välja. Pärast võin poisile öelda, kus see koht on. Aga raja tagaosas sain tema käest uuesti tappa nii, et iga ring oli väga raske." Kolmanda koha võttis leedulane Gerardas Viskantas, kes jäi liidrist 0,37 sekundi kaugusele.

Superstock 600 klassi võitja Hugo-Brent Freimann oli võidusõidu suhtes ootamatult kriitiline. "Oleksin tahtnud, et tempo oleks olnud sutt kiirem," täpsustas ta. Teise koha võttis Freimanni klubikaaslane Andre Köster (mõlemad Yamaha ja Vihur Motosport).

Samas sõidus startinud B600 klassis pidasid teisest neljanda kohani ägeda heitluse maha Rait Reimand, Hanno Hansson (Kawasaki, Vihur Motosport) ja Joel Vides (Suzuki Team Estonia). Peale jäi selles eelmise aasta karikavõitja Kristjan Karu (Yamaha) järel teise koha võtnud Reimand ning kolmandaks võitles end Hansson. "Nädalavahetus oli parem, kui eelmise aasta alguses, hoog oli päris hea, kuid miski jäi endiselt veel puudu," ütles Karu nädalavahetuse kokkuvõtteks. "Arvan, et järgmistel etappidel saab ringiaega natuke parandada, mõtted selleks on olemas."

MiniGP klassis tegi klubikaaslaste Herman Mihkelsoni ja Tristan Liivi ees puhta töö Sander Vahtramäe (Vihur Motosport). B1200 klassis võttis esikoha Jarmo Kivi (BMW), kes ei ole mitu aastat ringrajal võistelnud.

17 osalejaga kõige rahvarohkemas Twin Sportbike klassis võidutses Joel Vides, teiseks tuli üllatuslikult Oskar Kärg, kes on sarnaselt Kivile mitu aastat ringrajalt eemal olnud. "Väga hea tunne on tagasi olla. Õnneks leidsin kiiresti hoo," ütles Kärg.

C1200 klassi kiireim oli Rainer Rand ja C600 klassis võitis Raiko Jänt.

Motoringraja Eesti meistrivõistlused jätkuvad 12.-14. juunil Soomes Kymiringil.