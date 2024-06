FOTOD | Kuldne Jefimova võeti Tallinnas pidulikult vastu

Jefimova võitis kolmapäeval kulla ajaga 1.06,41, edestades teiseks tulnud šveitslannat Lisa Mamiet 0,74 sekundiga. Ühtlasi sai temast esimene pikas basseinis tiitlivõistluste kuldmedali võitnud Eesti ujuja.

"Esimene olla nii lühirajal kui ka pikas basseinis on nagu vau-tunne. Kui kunagi küsitakse, kes oli esimene EM-kuldmedali võitnud Eesti ujuja, siis öeldakse, et see olen mina. See on väga uhke tunne ja mind valdab suur rõõm," rääkis Jefimova Belgradis pärast kullavõitu.