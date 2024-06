Henry Hein kullast: selle nimel sai palju tööd tehtud ja kõvasti ohverdatud

"See kõlab ikka päris hullult ja vingelt," lausus ta Eesti ujumisliidu pressiteate vahendusel. "Nagu me naljatlesime peale finaali, siis Euroopa mõistes on kõik võidetud, kuid see on ikka väga suur saavutus ja Eesti esimene kuld."

Hein rääkis, et oli hoolealuse võidus kindel alles lõpumeetritel. "Ega tegelt lõpuni välja oli päris pingeline, sest Eneli alustas veidi tagasihoidlikumalt kui tavapäraselt. 10-15 meetrit enne lõppu oli näha, et tuleb kuld ära."

"Väga hea märk, et ta läks iga ring kiiremaks, sest viimastel tiitlivõistlustel on ta poolfinaalis olnud kiirem kui finaalis," lisas treener. "See finaal ei olnud kindlasti ideaalne ujumine, kuid kuldmedal on tõsiasi."

Hein märkis veel, et kuldmedal tähendab väga palju ka tema jaoks isiklikult. "Selle nimel on palju tööd tehtud ning kõvasti ohverdatud ja täna saame maitsta koos võidurõõmu."