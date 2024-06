Enok: olümpiamängudele pääsemise nimel ma sporti teengi

"Need murekohad, mis on mind kimbutanud, on tulnud minu enda vigadest. Kuna eelmine aasta koormused ei olnud nii suured, siis sel aastal ma oma kangekaelsusega surusin, et tahan anda nüüd endast rohkem kui sada protsenti igal pool. Nii tegelikult need asjad ei käi," rääkis Enok ERR-ile.

"Asjad läksid [tasakaalust] välja ja siis tekkisidki pisivigastused. Hetkel kõik liigub õigesse suunda ja tunne on hea, lihvime teravust ja siis tuleb treener (Jerel Langley - toim) Eestisse," lisas mitmevõistleja.

Kodukandis Jõhvis toimunud TV 10 Olümpiastarti hooaja finaalis noori ergutanud Enok lõpetas Oklahoma ülikoolis kolmanda kursuse kommunikatsiooni valdkonnas ning kogus kogus aprillis seitsmevõistluses 6011 punkti. Nüüd, kui seljaga seotud mured ületatud, soovib ta 29.-30. juunil Kadriorus toimuvatel Eesti meistrivõistlustel ületada oma rekordi 6127 punkti, millega tuli mullu USA ülõpilasmeistriks.

"Kindlasti olen kiiruses edasi läinud ja olen tugevam.Tehniliselt on mul väga palju ruumi, kus edasi areneda. Ma usun, et ma olen ise sammu edasi astunud, aga selleks ma loodan, et kõik tingimused ja see valmisolek läheb nii nagu ma ise soovin," ütles Enok. "Siis usun ja loodan, et on oodata ka isiklikku rekordit."

Eestlannal on veel lootust Pariisi olümpiamängudele pääseda, kuid selleks on vaja ületada OM-normi tähistav 6480 punkti võit loota sinna pääseda reitingu alusel. "Sellepärast ma sporti teen, et kunagi või kasvõi see suvi sinna jõuda. See on kõige suurem unistus ja unistuse täitumine," sõnas 21-aastane Enok.

TV 10 Olümpiastarti finaali kokkuvõte jõuab ETV2 eetrisse neljapäeval, 20. juunil.