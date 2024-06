VAATA UUESTI | TV 10 Olümpiastarti 53. hooaja dramaatiline finaal Jõhvis

"Kui mina siin veel treenisin ja õppisin, siis olid maas mustad kummiplaadid ja ring oli 250 meetri pikkune ning sellistes tingimustes tuli siis tippu pürgida," meenutas saates oma kooliaegseid treeningtingimusi Jõhvist pärit mitmevõistleja Pippi Lotta Enok.

Jõhvi staadion sai kaasaegse ilme vähem kui kahe aasta eest ja tänu sellele toimus nüüd esmakordselt Jõhvis ka populaarse koolinoorte kergejõustikusarja finaal.

"Kergejõustiku leidsin sõbrannade eeskujul. Nemad läksid trenni ja siis olid meil siin Jõhvis kummiplaadid ka kooli keldris. See oli meie sisetreeningu plats. Seltskonna pärast ma sinna jäin ja siis tuli Jõhvi treeneriks Hanno Koll, kes viis meie kooli ka TV 10 Olümpiastarti sarja ja sealt see lumepall veerema hakkas," rääkis Enok, kes sai esimese vabariikliku võidu TV 10 Olümpiastarti sarjas 2016. aasta jaanuaris, kui edestas 60 meetri tõkkejooksu finaalis ülinapilt Ann Marii Kivikast.

"Ma mäletan, et Ann Marii jäi teiseks ja kaks sajandikku lahutas meid. Olime suured sõbrannad ja siiamaani saame väga hästi läbi. Selline ragistamine käis siis ja väga eredalt on veel meeles, et Maris Mägi autasustas meid," ütles Enok, kes jagas nüüd Jõhvis parimatele mitmevõistlejatele auhindu.

Vanemate tüdrukute kaheksavõistluse võitis Lisandra Häling Saue Koolist. Saates on otsustava 600 meetri jooksu kaadrid, kus meeletult võitu ihanud Lisandra viskub üle finišijoone kukerpalli tehes. Ühe punktiga talle alla jäänud Lisell Laul sai aga Orissaare Gümnaasiumi võistkonnaga väikeste koolitiimide konkurentsis esikoha. Nooremate tüdrukute kuuevõistluses triumfeeris Mustamäe Gümnaasiumi õpilane Nora Rooma, kes püstitas sarja rekordi tõkkesprindis.

Vanemate poiste üheksavõistluses said kaksikvõidu Erki Noole kergejõustikukooli õpilased Ron Marcus Laurik ja Konrad Kruuse. Kümnevõistluse olümpiavõitja juhendas poisse teivashüppes. Nooremate poiste üheksavõistluses pälvis ülekaaluka esikoha Marten Kivend Ülenurme Gümnaasiumist. Teise kohaga rõõmustas saarlasi Ragnar Kurm Lümanda põhikoolist. Tema treener on Virge Treiel, kes on ainsana sarja viiekordne mitmevõistluse võitja.

Vaatame kaameraga Viljandi Jakobsoni kooli kulunud ja väsinud staadionikatet ning hüppame noortega Viljandi treppidel. Jakobsoni Kool on 30 aastat osalenud TV 10 sarjas ja nende tiimi veavad väsimatud Ants Kuusik ja Aivar Hommik. Läheme Paikuse Kooli aktusele ja treeningule, kus Reili Kaljundi juhendamisel sooritavad hüppeid Hanna, Tomi ja Devon Järvekülg. Uurime, miks on sarjas nii vähe Ida-Virumaa koolitiime, kuigi 70-ndatel ja 80-ndatel oldi usinad ja edukad.

Sõidame jalgrattaga Laagri kooli spordipäevale, sest Laagri kooli TV 10 tiim sõidab kooli ja trenni just jalgratastel. Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Erko-Hendrik Mõttus meenutab, kuidas sarjas võisteldes õnnestus anda intervjuu Rasmus Mägile.

Finaalsaate reporterid on Anu Säärits, Hanna Hinsberg, Veronika Uibo, Olev Kenk, Rene Kundla, Kristi Raidla ja Rivo Saarna.