Katrina Lehis jäetigi EM-i koosseisust välja

Eesti epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma esitas juhatusele kinnitamiseks nii individuaal- kui naiskonnavõistluseks koosseisu, kuhu Eesti edetabeli põhjal kuuluvad Nelli Differt, Irina Embrich ja Erika Kirpu ning peatreeneri valikul Julia Beljajeva. Lehis on koduses edetabelis Differti järel teisel kohal.

Protokollis on kirjas, et selle koosseisu kinnitamise poolt oli koosolekul osalenud juhatuse liikmete enamus, samuti juhatusse kuuluv Embrich taandas end hääletamiselt.

"Katrina Lehis oli kutsutud, kuid ei osalenud koondise kalenderplaani kinnitamise koosolekul ja Põhjamaade MV eel toimunud laagris. Ta loobus vahetult enne Põhjamaade MV algust võistkonnavõistlusest. Katrina oli kutsutud enne Legnano MK-etappi toimunud laagrisse, aga ta ei osalenud," seisab vehklemisliidu juhatuse koosoleku protokollis.

"Spordiliikumise ja olümpismi üks põhireeglitest on ausa mängu (fair play) reeglite järgimine. See on olümpismi aluspõhimõttena nimetatud nii olümpiahartas kui organisatsiooni missioonina FIE statuudis ja eesmärgina EOK põhikirjas. EOK ja FIE liikmeks on ka Eesti Vehklemisliit ja seega tuleb oma otsustes juhinduda muuhulgas ka ausa mängu põhimõtetest," selgitatakse protokollis. "Selle aasta EM-i epeenaiskonna koostamisel on kerkinud küsimus, kas ausa mängu põhimõtetega on kooskõlas, kui naiskonda kuuluks sportlane, kes naiskonnas vehelda ei soovinud, vaid otsustas panustada individuaalselt olümpiale pääsemiseks. Peatreeneri seisukoht on, et sellisel sportlasel, kes seadis enda huvid kõrgemale võistkonna huvidest, ei ole põhjust võistkonda kuuluda tiitlivõistlustel, kus muuhulgas otsustatakse ka võimalike tulevaste toetusrahade saamine. Seda ei lubaks ei talupojamõistus ega ausa mängu põhimõtted. Ausa mängu reeglid on ikka kõigi sportlaste kaitseks."

"Seoses rahaliste vahendite piiratusega on Eesti Vehklemisliidul võimalik 2024. aasta Euroopa meistrivõistlustele saata ainult neli naissportlast, kes moodustavad Eesti koondise naiskonnavõistluses ja osalevad ka individuaalselt. Katrina Lehis on 20.11.2023 teatanud, et ei soovi võistkonnavõistluses osaleda ega ole sellest ajast ka võistkonnavõistlusel Eesti naiskonnas osalenud (ta osalenud MK- ja GP-etappide individuaalvõistlustel). Kuna Katrina Lehis ei ole teatanud, et on oma seisukohta muutnud, ei ole põhjust teda ka 2024. aasta EM-i võistkonda arvata," seisis protokollis.

Teatavasti on Kaaberma ja Lehis mullusest suvest saadik tülis ning olukord tipnes sügisel sellega, et Lehis ei soovinud enam rahvusnaiskonda esindada.

Vehklemise Euroopa meistrivõistlused peetakse 18.-21. juunini Šveitsis. Meestest kinnitati Eesti EM-koondisesse Sten Priinits, Filipp Djatšuk, Markus Salm ja Valentin Altunin.