Kaaberma: kui sportlastele kirjutatakse asjad ette, siis tuleb nii teha

Rahvusvaheline vehklemisliit (FIE) tegi reedel ootamatu otsuse, et tänavused Euroopa meistrivõistlused toimuvad juba 16.–18. juunil Bulgaarias Plovdivis. Esialgselt pidi individuaalne EM aset leidma alles oktoobris.

Kui võistkondlikult poleks Venemaa ja Valgevene sportlased nendest osa võtta saanud, siis Euroopa mängudest jäänuks nad ka individuaalselt kõrvale – korraldaja Poola poleks Venemaa ja Valgevene vehklejaid lihtsalt riiki lubanud.

Selle peale võttis Euroopa vehklemisliit vastu otsuse, et individuaalsed EM-medalid lähevad jagamisele oktoobris. Euroopa vehklemisliitu ei rahuldanud nimelt olukord, et venelased ja valgevenelased ei oleks EM-ilt kõrvale jäädes saanud individuaalseid olümpiapunkte koguda.

Eesti vehklemisliidu peasekretäri Aivar Paalbergi sõnul tehti muudatus rahvusvahelise alaliidu ehk FIE otsusega, Euroopa vehklemisliit seda ei soovinud. "Euroopa vehklemisliit oli sellele plaanile vastu, aga maailma vehklemisliit teatas, et vastasel juhul jääb võistlus üldse ära. See tähendaks, et eurooplased ei saaks maailma reitingupunkte. Aga tsooni meistrivõistlused annavad võrreldes maailma karikaga 1,5 korda rohkem punkte," ütles Paalberg Delfile.

Eesti epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma ütles ERR-ile, et koondis pidi ümber muutma laagri, mis oli kavandatud 12.-17. juunile. "Need piletid on meil juba tühistamisel, arvatavasti läheb see miinusesse, tagasi neid ei maksta," ütles peatreener.

Kaaberma tõdes, et muutuv olukord võib sportlaste jaoks keeruline olla, aga kõik Euroopa riigid on samade probleemidega silmitsi. "Selles suhtes võib küll öelda, et vehklemine ei ole maratonijooks, kus pannakse päevade pealt paika ja joostakse kaks-kolm maratoni aastas. Psühholoogiliselt ja füüsiliselt on see kindlasti raske, ega meil siin pole midagi öelda, sportlased peavad oma tööd tegema ja kui neile kirjutatakse asjad ette, siis tuleb nii teha," sõnas Kaaberma.

Reedel avaldas Kaaberma ühtlasi koosseisu nii individuaalseks kui võistkondlikuks EM-iks.

Individuaalsele EM-ile tagasid kolm sportlast koha Eesti edetabeli alusel, üks lisandus peatreeneri valikul. Individuaalturniiril võistlevad Nelli Differt, Irina Embrich, Kristina Kuusk ja Erika Kirpu. Euroopa mängude raames peetaval võistkondlikul EM-il kuuluvad punktitabeli alusel naiskonda Differt ja Embrich, Kaaberma valis nelikusse ka Katrina Lehise ja Julia Beljajeva.

"Kõigile on nüüd võimalused antud. See hooaeg on meil ka väga keeruline olnud. Praegu ongi Eesti reiting selline, anname kõigile võimaluse ja siis vaatame, mis sellest MM-ist saab," sõnas peatreener.