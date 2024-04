Kaaberma tahab Lehise EM-ilt eemale jätta

Eesti vehklemisliidu juhatus otsustas reedel, et Kaaberma jätkab epeenaiskonna peatreeneri ametis vähemalt Euroopa meistrivõistlusteni, mis toimuvad juuni teises pooles Šveitsis, kirjutab Delfi Sport.

Teatavasti on Kaaberma ja Lehis mullusest suvest tülis ning olukord tipnes sügisel sellega, et Lehis ei soovinud enam rahvusnaiskonda esindada.

Lehis on praeguse seisuga Eesti naiste edetabelis esimene ja peaks reeglite järgi vehklema suvisel EM-il nii individuaalselt kui ka naiskonnas, kuid Kaabermal on teine nägemus.

"Leian, et Katrina Lehis ei peaks EM-il vehklema ei naiskonnas ega individuaalselt, sest andis oma kirjas teada, et ei soovi Eestit esindaja. Kuid EM-il vehklebki Eesti koondis," selgitas Kaaberma Delfile.

"Mullu tegime EM-il ja MM-il sellise vea, et üks vehklejaist osales vaid individuaalselt ja teine, Lehis, vaid naiskonnas. Meil ei läinud hästi ja see süsteem sai kriitikat. Sestap arvan, et naiskonna kogu nelik peaks osalema ka individuaalturniiril. Lehis naiskonnas vehelda ei taha, seega arvan, et ta peaks EM-ist kõrvale jääma," lisas koondise peatreener.

Kaaberma sõnul muudaks ehk asja see, kui Lehis annaks ametlikult teada, et on valmis taas Eesti eest vehklema. Lõppotsuse, kes EM-ile lähevad ja seal vehklevad, teeb vehklemisliit.

Lehis ega tema treener Nikolai Novosjolov ei soovinud teemat kommenteerida.