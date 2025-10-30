Lehise advokaat: laiem eesmärk on Eesti spordikorralduse ökosüsteemi puhastamine

Neljapäeval peeti Harju maakohtus järjekordne kohtuistung Katrina Lehise ja vehklemisklubi Le Glaive hagis vehklemisliidu vastu.

Lehist ei arvatud eelmise aasta juunis Eesti naiste epeevehklemise koondisse Euroopa meistrivõistlustel, mistõttu sportlane pöördus kohtusse selle otsuse õigusvastasuse tuvastamiseks.

Neljapäevasel kohtuistungil sisulist arutelu ei toimunud, vaeti hageja vastuväiteid kohtu määruse osas, keda antud kohtuasjas tunnistajana kuulata ning arutleti hagi aluse üle.

Hagejate esindaja Mart Parindi sõnul on kohtuasjal on kahene eesmärk. "Esiteks tahame saada tõsikindla, autoriteetse, kohtuliku kinnituse sellele, et aastal 2024 Katrina Lehis jäeti Euroopa meistrivõistlustel ebaõigesti, seadusvastaselt eemale. See teadmine aitaks sportlast ka tagantjärele rehabiliteerida ja ehk mingi kübeke õiglust siia maailma tuua, kuigi mööname, et enam see ajaratast tagasi ei keera ja Katrinat sinna möödunud aasta EM-ile vehklema ei vii."

"Teine suurem, laiem ja ma võib-olla ütleks isegi tähtsam eesmärk minu vaatest on selline Eesti spordikorralduse ökosüsteemi puhastamine. Minu meelest võiks Eesti spordi juhtide elementaarse hügieeni tase olla selline, et kui oleme mingid reeglid kirja pannud, siis me neid ka järgime. Kui see kohtu lahend peaks tulema selline, nagu me loodame ja eeldame, siis vast on selline tervendav mõju sellel kogu Eesti spordisektorile," selgitas Parind.

Parind möönis, et pretsedendi otsing on ka üks märksõnu selles juhtumis, kuna siinses spordikorralduses esineb ükskõiksust reeglite juriidika osas. "Paljudele see ei meeldi, et juriidika sporti tungib, aga me ei saa midagi teha, me elame reeglitepõhises maailmas. Me ei saa sportlastesse, kes oma karjääri nii palju investeerivad, suhtuda sedasi, et mina nüüd meelevaldselt otsustan, et...".

Uus istung, kus peaks toimuma ka tunnistajate üle kuulamine, määrati järgmise aasta 18. veebruariks.